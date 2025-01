Beatriz Reis posa com Gil do Vigor e fala sobre o BBB25

Beatriz Reis posou para diversas fotos ao lado de Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, e comentou sobre o BBB25

Em suas redes sociais, Beatriz Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 6, a ex-BBB publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece fazendo caras e bocas ao lado de Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, que também já participou do famoso reality show da Rede Globo.

Na legenda, Bia fez questão de aumentar ainda mais a ansiedade do público para a nova edição do Big Brother Brasil, que deve estrear no dia 13 de janeiro.

"Só temos uma coisa para dizer! O BBB25 vai pegar fogo Brasil", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "É maravilhoso ver vocês dois juntos, com tanta sintonia, boa energia e uma química incrível", escreveu um internauta. "Vai ser a melhor dupla desse BBB", disse outra. "Uma dupla de milhões", elogiou um terceiro.

Bastidores

Os fãs do BBB já estão ansiosos para a chegada do Big Brother Brasil 25. E uma influenciadora viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo expondo informações sobre os bastidores da nova temporada do reality show comandado por Tadeu Schmidt.

No Instagram, Larissa Ferreira iniciou a filmagem dizendo “conte uma verdade sobre a seletiva do Big Brother e saia correndo”. Em seguida, ela começou a fazer revelações, saindo correndo logo depois, literalmente.

“A produção cortou todo o banquete das seletivas presenciais de novo. Tem dupla brigando na frente da produção. Pelas perguntas, não vai ter individual, só em dupla. Está tendo uma tal de ‘brincadeira da colher’ em dupla. Chega, vou ser cancelada", disse ela no vídeo.

Na legenda, ela completou: "Todo mundo já está falando sobre como está acontecendo as seletivas virtuais e presenciais, então eu vim só soltar umas verdades e sair correndo. BBB25 nem começou e já está causando intriga, como assim?".

Vale lembrar que as inscrições para esta temporada precisaram ser feitas em duplas de "pessoas fortemente conectadas por um laço".

