BBB 25: Previsão revela o que esperar do reality show

Será que vai ter treta? Romance? Estratégicas? Os astros fazem previsões do que deve acontecer no reality show BBB 25, da Globo

O reality show BBB 25 estreia no dia 13 de Janeiro sob o comando de Tadeu Schmidt e promete muitas emoções ao ter os participantes confinados em duplas. Antes da estreia do programa, que tal saber quais são as previsões dos astros para o programa? Confira abaixo!

A astróloga Daniela Tomasi, do Personare, contou ao site Gshow sobre o que os telespectadores podem esperar do Big Brother Brasil em 2025. Ela contou que o signo de Libra vai influenciar as parcerias dos participantes ao longo do jogo. "Nesta edição, Lilith está em Libra no Ascendente, mostrando que manter a figura de 'bonzinho' não vai durar muito tempo. Na Astrologia e na Mitologia, Lilith é expulsa do paraíso. Com Lilith em Libra no Ascendente, podem acontecer eliminações inesperadas ou grupos que excluem algum participante", disse ela.

Então, a astróloga garantiu que podem acontecer romances na casa, mas nada que dure muito tempo. "A presença de Netuno, no entanto, sugere que algumas relações podem ser baseadas em idealizações, não sobrevivendo fora do confinamento", afirmou.

Outra previsão é de conflitos entre os brothers e sisters. "Sentimentos mal resolvidos podem gerar conflitos, mas também haverá momentos de união genuína e acolhimento. Além disso, o signo de Câncer é conhecido por ser caseiro e emocional, mas sua energia pode se tornar dramática e até vingativa em situações de estresse, como o confinamento", informou.

Os astros também dizem que os participantes podem ser cancelados ao longo do jogo por causa de escândalos em decorrência de erros. Por fim, a astrologia diz que o vencedor do BBB 25 é alguém que vai ter uma postura estratégica e alianças sólidas, além de conseguir um bom equilíbrio entre a razão e o coração.

A ideia da chamada do BBB 25

A Globo decidiu gravar uma chamada em clima de festa de Bodas de Prata para marcar a 25ª edição do reality show. Para isso, eles montaram uma festa de bodas com a presença dos ex-BBBs marcantes de várias temporadas do programa.

A festa foi comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt. A intenção da Globo foi celebrar os laços do BBB com o público e também já destacar a nova temporada, que terá elenco formando por duplas.

"Gente, essa ideia das chamadas do 'BBB 25' foi tão genial! São 25 edições e o pessoal pensou numa cerimônia de bodas de prata, e reuniu aqui tantas figuras queridas, icônicas, campões; gente que marcou a história do programa. Acho que nunca reunimos tantos ex-BBBs no mesmo lugar. E o roteiro é maravilhoso! Vocês têm que ver porque é divertido demais! Fiquem atentos e assistam várias vezes a todos os vídeos das chamadas, porque vocês vão adorar", disse Schmidt.

Os ex-BBBs que participaram da gravação do comercial são: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

