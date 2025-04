A influencer Jojo Todynho, que passou pelo procedimento em 2023, elogia a dançarina Thais Carla, que se submeteu à intervenção nesta segunda-feira, 28

A influencer Jojo Todynho, de 28 anos, veio, por meio de seu perfil no Instagram, apoiar a influencer plus size Thais Carla, de 33, que passou por uma cirurgia bariátrica nesta segunda-feira, 28. A cantora, que perdeu cerca de 90 kg após passar pelo procedimento em 2023, elogiou a decisão da dançarina.

"Thais Carla hoje fez bariátrica, ela vai ficar maravilhosa! E vai passar por esse processo com muito sucesso, porque com certeza ela deve estar com uma equipe muito boa para cuidar dela. Nunca é tarde para a gente acordar e ver o que é melhor para nossa vida, e o melhor é cuidar dela com amor e carinho! Thais, sucesso", disse

Jojo fala sobre o seu processo de emagrecimento

Recentemente, Jojo Todynho falou sobre o seu processo de emagrecimento. "O dinheiro ajuda, mas você tem que querer essa mudança. Sempre me achei gostosa, nunca deixei de usar biquíni, mas chegou um momento em que percebi que precisava cuidar da saúde", afirmou.

"A cirurgia coloca tudo no lugar, mas se eu não for para a academia, não adianta. Para ter braço de Patrícia Ramos, perna de Patrícia Ramos, bunda de Juju Salimeni e abdômen de Gracyanne Barbosa, tem que ralar".

Por fim, ela falou sobre as dificuldades no pós-operatório: "A cirurgia mexe muito com a gente. Tudo eu quero, mas nem tudo eu posso."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Por que Thais Carla decidiu se submeter a uma cirurgia bariátrica?

Conhecida por levantar a bandeira da diversidade corporal e combater a gordofobia, Thais Carla adotou, desde novembro de 2024, um novo estilo de vida, focado em cuidar do corpo e da mente.

Nesta segunda-feira, 28, a influencer, inclusive, surpreendeu ao revelar que passou por uma cirurgia bariátrica. Ela realizou o procedimento em um hospital de Salvador, na Bahia, e decidiu revelar o motivo para fazer o procedimento.

Ao Portal Leo Dias, Thais Carla contou que fez a cirurgia como uma forma de ajuda na sua transformação. Ela também viu o procedimento como um cuidado com sua saúde física e mental.

"Eu tomei a decisão de fazer a cirurgia porque estou vivendo uma nova fase da minha vida. Eu já mostrei que um corpo fora dos padrões pode ocupar todos os espaços: dancei, desfilei, fui amada, construí uma família linda, realizei meus sonhos e ajudei a recuperar a autoestima de milhares de mulheres", disse.

E completou: "Fui a primeira pessoa no país a vencer um processo por gordofobia e abri muitas portas para outras pessoas gordas acreditarem que também podem. Tudo isso sendo quem eu era, do jeito que eu era. E agora, escolhi me permitir viver novas possibilidades — com a mesma coragem, com o mesmo amor próprio, com o mesmo propósito. Essa nova fase é uma continuação da minha história, não uma negação dela. Eu sigo sendo exemplo, sigo sendo resistência, sigo sendo eu".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: Após perder 90kg, Jojo Todynho exibe resultado de treino e surpreende fãs