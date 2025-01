Solange Frazão reage após declaração de Gracyanne Barbosa no BBB 25

Primeira musa fitness? Solange Frazão rebate fala de Gracyanne Barbosa sobre ser a primeira mulher com o corpo fitness na TV e equipe da sister se pronuncia

A apresentadora Solange Frazão rebateu uma declaração de Gracyanne Barbosa no BBB 25, da Globo. A beldade disse que teria sido a primeira musa fitness da televisão brasileira. Porém, Solange discordou e se pronunciou sobre ter sido a primeira musa fitness a ter fama nacional.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela defendeu o seu posto. "Gra é uma querida e linda, mas a primeira musa fitness sou eu, né? (risos). Acho que a Gra tem um corpo lindo, mas diferente do meu e é outra proposta. Mais para competição fitness e bodybuilder, um corpo bem mais forte. Quando fui considerada a primeira musa fitness do Brasil, eram anos 1990. A Gra deveria ser bem novinha na época e nem devia ter o corpo fit. Mais precisamente, em 1997, quando participei de um concurso de beleza “Miss Garota Fitness Brasil” e fiquei em 1º lugar, ganhando de 60 garotas bem mais jovens. Lembrando que eu já era referência aos 35 anos, com o corpo definido na época e já era mãe de três filhos, mas já me cuidava muito e pensava na longevidade", disse ela.

E completou: "Também fui pioneira na divulgação de programas de TV sobre exercícios físicos e bem-estar: “Solange Passo a Passo”, “Estilo Saúde”, “Bom Dia Mulher” e outros. Não atuo mais na área desde então, porque me tornei inspiração e referência, acima de tudo, me transformando em um produto de beleza e saúde. Depois de mim, vieram as garotas fitness bodybuilding, com os corpos mais fortes e bem maiores. Hoje, aos 62 anos, sou empresária, mentora de mulheres e tenho meus produtos fitness saudáveis, de beleza, skincare, colágeno e suplementos e continuo assídua à saúde e longevidade".

Equipe de Gracyanne Barbosa se pronunciou

Com a repercussão do tema, a equipe de Gracyanne Barbosa fez um comentário sobre concordar com Solange Frazão, mas defendeu a musa. "A @solangefrazaooficial tem toda razão. Logo depois da conversa de ontem no BBB 25 em que Edy sugeriu que a Gra havia sido pioneira como musa fitness, com a concordância dela, muitos dos nossos seguidores lembraram com carinho da trajetória da Solange, a primeira musa fitness do país. Nos nossos perfis, inclusive, todos os comentários nesse sentido foram acolhidos e reforçados. E não poderia ser diferente, sem qualquer traço de rivalidade feminina. As duas têm carinho uma pela outra, já trocaram elogios públicos e participaram juntas de programa de TV. A fala dentro do reality tinha também as redes sociais como pano de fundo. O lapso da Gra e do colega de confinamento, é claro, não tinha a intenção de desrespeitar a Solange", afirmaram.