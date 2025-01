Mariely Santos nega que estará no Camarote do BBB 25

A influenciadora digital Mariely Santos, integrante das Gêmeas Lacração, afirma que não estará no reality show da Globo com MC Loma

A influenciadora digital Mariely Santos, uma das integrantes das Gêmeas Lacração, decidiu se pronunciar a respeito do convite para ir participar do Big Brother Brasil 25 como dupla de MC Loma. A jovem de 25 anos negou os rumores após o nome das duas aparecerem em listas de cotados para o reality show da Globo. "Não acreditem em tudo", disse nesta sexta-feira, 3, em seu perfil no Instagram.

A resposta veio por meio dos stories do Instagram. Na ocasião, a irmã de Mirella Santos revelou se estará no Camarote do programa de confinamento, que estreia dia 13 de janeiro. "Vi uma notícia de que você e a Loma vão para o BBB. Isso é verdade?", questionou um usuário.

"Todo ano inventam isso. É mentira. Nem no Rio [de Janeiro] eu estou, a gravação [do reality] é lá. Não acreditem em tudo, gente. É mentira", disse.

No X, antigo Twitter, internautas demonstraram não estar totalmente certos sobre a resposta da Gêmea Lacração. "A Naiara [Azevedo] também desmentiu quando foi a vez dela", observou um.

"É capaz de ela estar então (risos), porque nas edições passadas quando apareciam rumores que as Gêmeas ou a Loma estariam, elas ficavam quietinhas e agora estão negando", opinou Matt Betras. "Mas é claro que ela vai desmentir, gente. Todos fazem isso", comentou outro.

Kelly Key no BBB 25?

Além da Gêmea Lacração, a cantora Kelly Key, de 41 anos, também negou que estará no Camarote do reality show. Ela e a filha, Suzanna Freitas, de 24, aparecem em diversas listas como cotadas, mas, segundo a cantora, a participação não acontecerá.

Nos Stories da rede social, Key respondeu alguns seguidores a respeito das especulações. "Você aceitaria participar do BBB?", questionou um.

"Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos. Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei, porque acho que combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto", respondeu.

Em 2020, Kelly Key já havia revelado publicamente o interesse da emissora em tê-la no elenco do programa de confinamento. "Isso não é para mim mesmo", explicou na época.

