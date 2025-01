Psicólogo revela que BBB 25 pode ser prejudicial para saúde de Diego Hypolito

Confinado no BBB 25, Diego Hypolito conta que sofre com depressão, claustrofobia e ansiedade. Saiba quais são os riscos dos transtornos mentais em um reality show

O ginasta Diego Hypolito está confinado no BBB 25, da Globo, e contou para os outros brothers que já sofreu com transtornos mentais. O atleta revelou que já foi diagnosticado com depressão e claustrofobia, além de ter sintomas de crise de ansiedade. Inclusive, ele contou que pensou em apertar o botão de desistência do reality show na primeira semana de jogo. Com isso, a CARAS Brasil conversou com o psicólogo e escritor Alexander Bez para saber mais sobre os efeitos do reality show na saúde de quem sofre com questões psicológicas.

Para começar a entender o assunto é importante destacar que o confinamento em um reality show pode ser gatilho para quem sofre com os problemas mentais como Diego Hypolito. "A ansiedade em um reality show se potencializa porque o estímulo é contínuo e não se restringe apenas às esferas psicológicas. A ansiedade, diferentemente de crises passageiras, pode afetar o organismo de forma significativa, resultando em transtornos psico-orgânicos. Isso inclui alterações cardiovasculares graves, como hipertensão, taquicardia e transtornos gastrointestinais, além de insônia, causada pelo medo constante do que está por vir", comentou o psicólogo.

E completou: "A palavra “confinamento” é percebida pelo cérebro como um gatilho estressor. Esse ambiente fechado e controlado, que é um estímulo direto para a claustrofobia, agrava tanto os sintomas conscientes quanto os inconscientes".

Inclusive, o ambiente do programa de TV pode afetar a saúde dos participantes a longo prazo. "Participar de um reality nessas condições é prejudicial à saúde, pois a exposição prolongada aos gatilhos agrava os sintomas. Ansiedade não é brincadeira; é uma doença séria que pode alterar marcadores importantes como pressão arterial, colesterol, triglicérides, cortisol e glucagon. Esses impactos mostram que os transtornos mentais não se limitam à mente: eles afetam o corpo e podem gerar consequências graves e irreversíveis", afirmou.

Quais são os sintomas de ansiedade?

De acordo com Alexander Bez, os sintomas de uma crise de ansiedade poder ser vistos em várias esferas da pessoa. " Os sinais principais de uma crise de ansiedade incluem pânico exacerbado, falta de ar (dispneia) e taquicardia, que eleva a pressão arterial. Isso gera um estado de desespero que, em casos extremos, pode ser fatal" , disse ele, e completou: "Entre os efeitos graves de crises de ansiedade estão o aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e do colesterol, além da liberação de altos níveis de cortisol. Essa sobrecarga pode levar a ataques cardíacos, AVCs e até surtos psicológicos".

"Uma pessoa com claustrofobia, por exemplo, pode entrar em crise em ambientes fechados, como elevadores ou espaços sem janelas – características comuns de um reality show. Esse ambiente potencializa o transtorno, causando grande sofrimento físico e psicológico", afirmou.

Outro ponto sobre a ansiedade: "A ansiedade também aumenta o colesterol, o que pode ser comprovado por exames clínicos. Nesse contexto, os ansiolíticos são essenciais para reduzir o impacto no corpo, mas devem ser associados a medicamentos específicos para controle de outros marcadores e à psicoterapia".

Como é o tratamento?

O confinamento de um reality show pode não oferecer o tratamento adequado para doenças mentais. Isso porque o uso de medicamentos e sessões de terapia são fundamentais na rotina do paciente. "O tratamento adequado envolve o uso de ansiolíticos, betabloqueadores (para controle cardíaco), medicamentos para pressão arterial e acompanhamento psicoterapêutico. Estudos confirmam que transtornos de ansiedade podem ser fatais. Apenas a psicoterapia, sem suporte medicamentoso, é insuficiente para tratar casos graves", disse o psicólogo.

E completou: " O controle adequado envolve uma combinação de medicação e psicoterapia. A saúde mental fragilizada demanda atenção constante, e evitar lesões fisiológicas e psicológicas deve ser prioridade ".

Enquanto isso, a claustrofobia também tem seus cuidados específicos. "A claustrofobia é desencadeada por estímulos específicos, como espaços fechados. Já a ansiedade é mais ampla, afetando corpo e mente mesmo sem um gatilho imediato. O tratamento ideal inclui medicação para controlar os sintomas físicos e acompanhamento psicológico constante", comentou.

O psicólogo também comentou sobre o risco para a saúde de um participante de reality show com questões de saúde mental. "Uma pessoa com transtornos de ansiedade não deveria se submeter voluntariamente a um ambiente estressante e repleto de gatilhos. Participar de um reality show nesses casos é contraproducente, pois a ausência de suporte psicológico no ambiente do confinamento agrava os sintomas", afirmou.

