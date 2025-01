BBB 25: Diego Hypolito revela desejo de desistir do reality: 'Dando desespero'

Após o Sincerão, Diego Hypolito relatou aumento de sua ansiedade no BBB 25 e revelou que pensa em apertar o botão de desistência

A segunda-feira, 20, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25, da TV Globo. Após formarem o primeiro paredão da edição na noite anterior, os participantes se reuniram na área externa da casa para inaugurar o tão esperado Sincerão.

Assim que finalizaram a dinâmica, o ex-ginasta Diego Hypolito, apontado junto com a irmã, Daniele Hypolito, por Gabriel e Maike como 'Essa dupla faz média com todo mundo', conversou com Vitória Strada a respeito de uma possível desistência. Ao longo do desabafo, o brother relatou que sua ansiedade tem aumentado nos últimos dias.

"A porta tá fechando, ta me dando desespero, pensando em apertar o botão", disse o ex-atleta olímpico. A atriz, então, aconselhou o colega a buscar atendimento no confessionário antes de tomar qualquer atitude.

"Promete que você não vai cogitar apertar esse botão sem antes pedir atendimento médico? Se está passando na sua cabeça [a possibilidade], quer dizer que a sua ansiedade realmente está lá em cima. Então, se dê a permissão de ir lá e pedir um atendimento médico. Só não deixa você chegar no limite", pediu Vitória Strada.

NECESSÁRIA: Diego disse que está com um nível de ansiedade muito grande e que está pensando em apertar o botão. Vitória disse que entende, mas que não é para ele fazer isso, ele precisa pedir atendimento médico!#BBB25#TeamStradapic.twitter.com/GDbYCU1bvv — PORTAL VITÓRIA STRADA 🦩 (@vitoriastradapt) January 21, 2025

Brothers se estranham no Sincerão

Na noite de segunda-feira, 20, os participantes do BBB 25 realizaram o Sincerão ao vivo e o clima ficou tenso entre as duplas Aline e Vinicius, e Edilberto e Raissa. Eles trocaram placas com críticas uns para os outros e se alfinetaram sobre a forma de jogar no reality show.

Tudo começou quando Raissa e Edilberto chamaram Aline e Vinicius para a dinâmica e deram a placa de 'Se acha protagonista'. Na justificativa, eles falaram que os líderes da semana tentam aparecer mais do que todos e acham que isso é um exagero. Então, Aline e Vinicius rebateram e usaram uma cena do confinamento na justificativa; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Gracyanne recebe atendimento médico e revela pedido da doutora