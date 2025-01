Priscila Fantin revela ligação da equipe do BBB após rumores

Priscila Fantin reage aos boatos de que poderia ter ido para o BBB 25 com seu marido e revela como foi a ligação da Globo para ela

A atriz Priscila Fantin foi um dos nomes mais cotados para participar do BBB 25, da Globo. Até o anúncio oficial dos participantes, o nome dela sempre estava nas listas de artistas que poderiam participar do Grupo Camarote. Porém, ela não entrou no reality show, mas contou que recebeu a ligação da equipe do BBB.

Em conversa com o Portal Leo Dias, Fantin disse que ela e seu marido, o ator Bruno Lopes, receberam uma ligação da produção do BBB por causa de tantos rumores. “Olha, agora dessa segunda vez, justamente por terem falado tanto, me ligaram só para falar: ‘Vem cá, tanto falando tanto que a gente não quer deixar de confirmar, né? Você tá afim? Não tá afim?’. Porque nunca tinham me ligado, nunca tinham me chamado, mas por causa dos boatos, aí falaram, só para confirmar”, disse ela.

Porém, a artista disse que não sabe se participaria em alguma edição futura. “Não iria sozinha. Uma coisa que me pega muito… Primeiro saudade. Não saber o que está acontecendo com quem está aqui fora, né? Isso ia pegar muito para mim. Mas a questão de eu não poder ler um livro e poder anotar meus pensamentos…”, afirmou.

Priscila Fantin revela detalhes sobre viagem sozinha

A atriz Priscila Fantin compartilhou em suas redes sociais registros da sua caminhada pelo nordeste da Argentina. A artista realiza trekking sozinha e resolveu falar um pouco mais sobre como está sendo a experiência.

"Você já viajou sozinho? Só você, seu corpo, sua mente e suas emoções trabalhando em conjunto para lidar com as dificuldades do caminho? Vou soltar umas frases nos stories de insights que tenho tido percorrendo esses quilômetros. Espero que sejam úteis para alguém", escreveu na legenda.

"Desistir... eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério; é que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos, do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça", diz em uma das imagens, fazendo referência à citação de Cora Coralina.

