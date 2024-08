Priscila Fantin relembra separação: ‘Eu já tentava seguir sozinha’

A atriz Priscila Fantin relembra a decisão de se separar quando o filho ainda era pequeno e diz: ‘Eu tive muita dificuldade em me desvencilhar’

A atriz Priscila Fantin abriu o coração ao relembrar a separação do seu ex-namorado, que é o genitor do seu filho, Romeo. Em participação no podcast Mil e Uma Tretas, de Thaila Ayala e Julia Faria, a estrela relembrou o que pensou na época, já que seu filho tinha apenas 5 anos de idade.

“Nos primeiros meses do Romeo, eu já tentava seguir sozinha. Eu tive muita dificuldade em me desvencilhar das formas que aconteceram. Eu sempre pensei nessa questão, em não se separar por causa do filho. Eu acho que a criança estar em um ambiente tóxico é pior do que estar com os pais separados, mas felizes. Eu sabia que eu seguiria melhor com o Romeo do que na forma que estava”, afirmou.

Então, ela comentou sobre o que o filho viveu na época. “O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha cinco anos. Na real, criança sente tudo e ele presenciou algumas coisas. Quando teve o veredicto, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele. Sempre conversei com o Romeo, respeitando a idade e o entendimento dele, escolhendo as palavras usadas, mas eu sempre falei muito a verdade, a real de tudo. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu, então isso para o Romeo foi muito duro”, declarou.

E completou: “Ele ficava: ‘Vamos ligar para ele, vamos falar com ele’. Eu tentava ligar e ele não atendia. Depois de dias, ele falava assim: ‘Já sei, o celular dele deve ter quebrado’. E eu dizia: ‘Deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, alguma coisa do tipo”.

Hoje em dia, Priscila Fantin é casada com o ator Bruno Lopes.

Priscila Fantin fala sobre ex ter abandonado seu filho - Parte 1 pic.twitter.com/uYmXoaCEP0 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 20, 2024

Priscila Fantin fala sobre ex ter abandonado seu filho - Parte 2 pic.twitter.com/z3JrUBdhBc — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 20, 2024

Priscila Fantin revela detalhes sobre viagem sozinha

A atriz Priscila Fantin compartilhou em suas redes sociais registros da sua caminhada pelo nordeste da Argentina. A artista realiza trekking sozinha e resolveu falar um pouco mais sobre como está sendo a experiência.

"Você já viajou sozinho? Só você, seu corpo, sua mente e suas emoções trabalhando em conjunto para lidar com as dificuldades do caminho? Vou soltar umas frases nos stories de insights que tenho tido percorrendo esses quilômetros. Espero que sejam úteis para alguém", escreveu na legenda.

"Desistir... eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério; é que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos, do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça", diz em uma das imagens, fazendo referência à citação de Cora Coralina.