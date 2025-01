Por que o BBB dura tanto no Brasil? Entenda sucesso do reality

Grande sucesso da TV, BBB chega a sua 25ª edição inovando com o formato de duplas e adicionando novas dinâmicas para a competição

O BBB 25 estreou na última segunda-feira, 13, e já tem movimentado os telespectadores e internautas de todo o Brasil. Com essa edição, o reality show mais longevo da televisão brasileira reafirma seu sucesso com novas dinâmicas e formatos.

Nesta temporada, os participantes chegaram à casa mais vigiada do Brasil em duplas, compostas por familiares, amigos ou casais. Segundo o professor Felipe Lopes, especialista em realities, o sucesso do BBB, e de programas do gênero, está na combinação entre a inovação do produto, narrativa e autenticidade dos participantes .

"O reality show potencializa a relação de projeção e identificação do público, já que qualquer pessoa pode se imaginar como protagonista, sem precisar ser ator ou atriz", explica. "Ao longo de quase três décadas, vimos o surgimento de programas inéditos e a reinvenção de clássicos, como o BBB."

Leia também: Quem são os primeiros líderes do BBB? Veja lista e relembre

E os realities continuam a se consolidar como um dos formatos de entretenimento mais populares, mantendo sua relevância junto ao público. O Brasil é destaque global no consumo do formato. Em 2020, por exemplo, o BBB entrou para o Guiness Book ao registrar 1,5 bilhão de votos em um único Paredão.

"O reality show é um gênero que se adapta por meio de novos formatos", acrescenta Lopes. No caso do BBB, nos últimos anos foi vista a inclusão de participantes famosos, dinâmicas diferentes em cada edição e, até mesmo, o impacto das redes sociais.

"As redes não apenas reforçam a interação com o público, mas também dão protagonismo aos perfis dos próprios participantes, aumentando o engajamento. Essas novidades criam a expectativa de algo inédito e nos fazem acompanhar a próxima edição."

Assim, combinando autenticidade dos participantes, inovações nos formatos e a interação digital, realities como o BBB devem continuar dominando o entretenimento no Brasil —mostrando que a estrutura clássica pode ganhar novas narrativas e formas.

Leia mais em: O que rolou na primeira festa do BBB 25? Confira um resumão com os melhores momentos!

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE NO PERFIL OFICIAL DO BBB: