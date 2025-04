Fora do BBB 25, Delma reage a críticas de Vilma: 'Ô língua triste'

A sister Delma foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite desta terça-feira, 15, no 17º Paredão da temporada, com 67,19% dos votos do público

A sister Delma foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite desta terça-feira, 15, no 17º Paredão da temporada, com 67,19% dos votos do público. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ela reviu as cenas de seus embates com Vilma.

Em seguida, a apresentadora quis saber: "Amigas ou rivais?". "A gente era amiga quando estávamos tomando uma. A gente se divertia e conversava muito. Eu falava: 'Deixa isso para lá'", respondeu a eliminada.

Em seguida, a sogra de Guilherme reagiu ao ver as críticas da mãe de Diogo Almeida, feitas dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Babado e confusão... Menina, esse povo fala demais, viu? Ô língua triste, ferina", falou.

A ex-sister comentou ainda que Vilma sempre a procurava para abraçá-la, até mesmo quando a colocava na berlinda. "Se me colocou no Paredão, não me abrace, não. Me deixe sem abraço", ponderou Delma.

Vale lembrar que Delma deixou o confinamento em um paredão contra Guilherme e Renata. Ela chegou até o Top 6 do reality show e saiu apenas uma semana antes da grande final. A senhora entrou no programa junto com o genro, que segue no jogo.

Delma faz desabafo

Antes de deixar o confinamento, Delma desabafou sobre ir para o paredão com o genro."Esse Paredão está me doendo mais, porque é eu e você juntos. Esse é o que está me doendo muito. Se eu estivesse só, sem você, eu estaria de boa. Minha cabeça está a mil!", confessou Joselma.

Em outro momento, durante uma conversa com Diego Hypolito, ela refletiu sobre sua trajetória no confinamento e confessou um medo. "Meu único medo de sair é saber se o povo está com raiva, me odiando", afirmou Joselma. "Mas o resto eu estou tão tranquila, de boa aqui. Vou ver minha família. Ai, meu Deus do céu, que saudades!" , falou a sister, que completou: "A saudade é grande demais. A minha certeza é essa, que saindo vou ver minha família, meu maior tesouro." completa.

