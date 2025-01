BBB 25: Saiba quem ficou no Vip e na Xepa

Logo na chegada no BBB 25, os participantes tiveram uma atividade de sintonia para definirem quem ira para o Vip ou a Xepa

Na noite desta segunda-feira, 13, aconteceu a estreia do BBB 25, da Globo. Antes de entrarem no confinamento, os participantes fizeram uma dinâmica para definirem quem estava na Xepa ou no Vip desde a entrada na casa do reality show.

Na dinâmica, as duplas de participantes tiveram que responder perguntas para acertarem o que o outro respondeu. Quem acertava ia para o Vip. Quem errava ia para a Xepa.

O grupo Vip ficou com as duplas: João Pedro e João Gabriel, Aline e Vinicius, Diego Hypólito e Daniele Hypólito, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Raissa e Edilberto, Gabriel e Maike, e Vitória Strada e Mateus.

Enquanto isso, a Xepa ficou com: Thamiris e Camilla, Diogo Almeida e Vilma, Arleane e Marcelo.

Fofoqueiro no BBB 25

Além dos participantes do BBB 25, que entrarão em dupla na nova edição do reality show da TV Globo, um outro 'integrante' da temporada também fará parte da casa. Prometendo muito fogo no parquinho, um robô nomeado de 'Seu Fifi' será responsável por desempenhar o papel de fofoqueiro no confinamento. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, a novidade foi inspirada em um sucesso do Big Brother Naija (Nigéria).

No programa da Nigéria, o fofoqueiro é um papagaio robô que escuta as conversas dos brothers. Em determinados momentos do jogo, o 'integrante' da casa acaba reproduzindo algumas falas captadas, revelando inclusive estratégias dos participantes.

O robô, no entanto, é novo apenas no Brasil, uma vez que também já esteve em outras edições do confinamento pelo mundo além da Nigéria. Ainda segundo o jornalista, a sugestão de colocar o robô fofoqueiro na casa mais vigiada do país teria partido da gestão de Boninho, diretor geral do reality show até a edição de 2024.

"Seu Fifi é uma novidade desta edição. Ele é um RoBBB que vai ficar sempre trabalhando pela casa. Sabe aquela coisa que a pessoa está ali varrendo, mas está ouvindo a conversa? Ele vai estar ali limpando algo e sempre ouvindo o que os participantes dizem", adiantou o apresentador Tadeu Schmidt durante a visita da imprensa na casa do BBB 25.