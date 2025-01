BBB 25: Ouça a nova voz do Big Boss, que deu o que falar na internet

Internautas ficam chocados com mudança na voz do Big Boss, que é a voz misteriosa que fala com os participantes do BBB. Ouça aqui

O BBB 25, da Globo, já começou e está agitando as redes sociais com a interação dos participantes na casa mais vigiada do Brasil. Porém, um detalhe dos bastidores roubou a cena na internet. Os internautas não perdoaram a mudança na voz do Big Boss e viralizaram o áudio.

Durante muitos anos, a voz do Big Boss foi algo marcante ao longo das temporadas e era, frequentemente, associada ao ex-diretor Boninho - que saiu da Globo no final de 2024. Agora, com a nova direção do reality, uma voz diferente foi flagrada por quem estava no pay-per-view e surpreendeu.

Agora, a voz está mais fina. A voz foi ouvida quando a direção deu uma bronca nos participantes que estavam sem o microfone no confinamento. “Atenção, o microfone”, disse o Big Boss.

Ouça a nova voz do Big Boss:

Audiência da estreia do BBB 25

A estreia do BBB 25, da Globo, deixou a desejar com a audiência. De acordo com o site Notícias da TV, o reality show não superou os índices alcançados nas estreias das temporadas anteriores.

A publicação informou que a estreia do Big Brother Brasil 25 marcou 17 pontos na Grande São Paulo, sendo que a pior estreia tinha sido no BBB 19, que teve 22 pontos.

Inclusive, o primeiro episódio da nova temporada teve a audiência menor do que outros programas da emissora, como a novela Garota do Momento, que marcou 17,2 pontos. Mesmo assim, o reality ficou em primeiro lugar no horário, já que a segunda colocada, a Record, ficou com 4,4 pontos.

Na estreia do BBB 25, os telespectadores conferiram como foi a entrada dos participantes na casa do programa, a definição dos grupos do Vip e da Xepa, o início da primeira prova de resistência e o resultado da votação para escolher a última dupla da temporada.

