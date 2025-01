Natália Deodato relembra trajetória no BBB 22: 'Representatividade importa'

Natália Deodato, do BBB 22, falou sobre a importância de sua participação como a primeira pessoa com vitiligo no reality da Globo

Com a estreia de mais uma edição do Big Brother Brasil, Natália Deodato, participante da edição de 2022, relembrou sua experiência no reality e falou sobre a importância de sua participação como a primeira pessoa com vitiligo na história do programa.

A ex-BBB foi diagnosticada com vitiligo aos 10 anos, após notar as primeiras manchas em sua pele aos nove anos. O processo de diagnóstico foi longo e trouxe desafios emocionais e psicológicos. Apesar de ser uma condição rara e muitas vezes incompreendida, Natália usou sua visibilidade na atração da TV Globo para compartilhar sua experiência e aumentar a conscientização sobre o vitiligo.

"Participar do BBB foi uma experiência única na minha vida. Mais do que competir, tive a chance de representar muitas pessoas que, assim como eu, convivem com o vitiligo e outras condições de pele. Quando entrei na casa, sabia que minha visibilidade poderia ser uma forma de quebrar estigmas e mostrar que todos somos únicos, com ou sem manchas. A aceitação foi um dos maiores desafios da minha vida, e poder compartilhar isso com o Brasil foi um verdadeiro presente", afirmou.

Natália contou que foi abordada por muitas pessoas que assistiam o reality show e que se sentiram inspirados pela sua coragem em lidar com o vitiligo de maneira aberta e positiva. "Sempre acreditei que representatividade importa, e no momento em que fui vista e ouvida por milhões de pessoas, percebi o impacto disso na vida de outras. Recebi tantas mensagens de apoio e gratidão, e isso me fez ter ainda mais certeza de que a mudança começa na visibilidade. O vitiligo não define quem eu sou, mas é uma parte de mim que me torna única, assim como todos nós", acrescentou.

A ex-sister também falou sobre o BBB 25, que estreia no dia 13 de janeiro. "Estou muito ansiosa por essa nova edição do BBB, tenho certeza que será histórica. Cada temporada traz novos desafios e novas histórias, e sei que os participantes terão a chance de fazer a diferença, assim como eu tive a oportunidade de fazer. É incrível ver o programa seguir inspirando e abrindo portas para debates tão importantes sobre diversidade e inclusão", finalizou.

Natália Deodato fala sobre sucesso de seu salão de beleza

A atriz e ex-participante do BBB 22 Natália Deodato usou as redes sociais para compartilhar uma história inspiradora sobre o sucesso de seu salão de beleza localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresária emocionou os seguidores ao relembrar os desafios que enfrentou para transformar um espaço modesto em um ambiente elegante e acolhedor.

"Seis meses atrás, esse espaço era apenas um sonho cheio de paredes manchadas e muita vontade de fazer acontecer. Hoje, vejo mais do que uma transformação física; vejo a força da fé, do trabalho duro e da persistência", disse em um trecho. Leia o relato completo!

Leia também:Natália Deodato reflete sobre representatividade no Dia Mundial do Vitiligo