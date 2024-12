Emocionante! A atriz e ex-BBB Natália Deodato compartilhou um relato inspirador sobre o sucesso de seu salão de beleza em Minas Gerais; confira

Na última quarta-feira, 11, a atriz e ex-participante do BBB 22 Natália Deodato usou as redes sociais para compartilhar uma história inspiradora sobre o sucesso de seu salão de beleza localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária emocionou os seguidores ao relembrar os desafios que enfrentou nos últimos seis meses para transformar um espaço modesto em um ambiente elegante e acolhedor.

"Seis meses atrás, esse espaço era apenas um sonho cheio de paredes manchadas e muita vontade de fazer acontecer. Hoje, vejo mais do que uma transformação física; vejo a força da fé, do trabalho duro e da persistência", iniciou.

"Esse lugar não é só um salão, é o reflexo de uma jornada que começou la atrás, com uma menina de apenas 9 anos cheia de sonhos e coragem. É a prova de que não importa de onde você vem, mas sim até onde você está disposto a ir, o quanto aguenta suportar(pois haverá deboche, pedradas e muita gente tentando diminuir seu sonho). Cada detalhe desse espaço carrega um pouco de mim, da minha história e do amor por transformar vidas. E ele só existe porque nunca caminhei sozinha: sou grata a quem acreditou, apoiou e fez/faz parte dessa construção.", prosseguiu Natália.

No final do relato, a influenciadora deixou uma mensagem de motivação aos fãs. "Que essa postagem te lembre: o que hoje é só um rascunho pode, amanhã, ser uma obra-prima. Ainda não está 100% prontinho mas vai chegar! Acredite, trabalhe e siga em frente, sempre. Nunca foi sorte, sempre foi Deus", refletiu.

Natália Deodato reflete sobre representatividade no Dia Mundial do Vitiligo

No dia 25 de junho, Dia Mundial do Vitiligo, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 22, da TV Globo, Natália Deodato, compartilha sua experiência pessoal e destaca a importância da representatividade e da empatia na sociedade.

Diagnosticada com vitiligo aos 9 anos, a ex-sister relembra os desafios que enfrentou durante sua infância e adolescência: "Aos meus 9 anos, o processo de adaptação foi péssimo, tive depressão, tentei inclusive suicídios por não aceitar minha condição. Mas após 2 anos desse processo, comecei a entrar na autoaceitação e tudo ficou mais simples. Hoje, me amo como sou e não me vejo sem minhas manchinhas", contou.

Natália também falou sobre o preconceito que ainda existe em relação ao vitiligo e como a combinação de ser uma mulher preta intensifica essas dificuldades: "O preconceito, ser uma mulher preta já não é fácil, então todo santo dia é uma barreira a ser quebrada", desabafou ela, que ainda relembrou um episódio doloroso após se tornar uma figura pública: "Fui brincar com uma criança, e a mãe puxou a criança dizendo que ela não poderia me abraçar, caso contrário pegaria minhas manchinhas."

A influenciadora ainda destacou a importância da representatividade para aqueles que sofrem com vitiligo: "Eles me representam, se todo dia eu acordo e não desisto é por cada um deles. A representatividade é fundamental, mas sabemos bem que, na prática, não funciona como na teoria. Infelizmente, temos uma lacuna em nossas TVs e mídias, campanhas publicitárias e principalmente em espaços de visibilidade de pessoas que representam hoje grande parte da população", avaliou.

Apesar dos desafios, Natália mantém uma visão positiva e esperançosa para o futuro: "O dia 25 de junho representa pra mim esperança de um dia ter pessoas tão bem informadas e conscientizadas que praticam a empatia de forma clara", completou.

