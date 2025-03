BBB 25: Vitória Strada expõe detalhe do relacionamento com Daniel Rocha: 'Fiz'

Na madrugada desta quinta-feira, 27, no BBB 25, a atriz Vitória Strada voltou a falar sobre sua relação com o namorado, o ator Daniel Rocha

No BBB 25, da Globo, a sister Vitória Strada voltou a falar sobre sua relação com o namorado, o ator Daniel Rocha, e relembrou como eles se conheceram no ano passado. Eles viajaram juntos para Recife, em Pernambuco, para gravar a sequência do filme Recife Assombrado. O primeiro contato aconteceu durante uma festa, quando a atriz o convidou para dançar forró. "Eu que fiz o 'arrochado' nele", brincou a artista.

O assunto veio à tona na festa do Líder na madrugada desta quinta-feira, 27. Enquanto tocava forró, ela recordou a influência do gênero musical no encontro dos dois. Durante uma conversa com Eva e Renata, Vitória confessou: "Sabe onde que eu conheci o Daniel [Rocha]? Dançando forró em Recife".

Líder ficou surpresa, mas em seguida falou que "o Nordeste é o melhor do Brasil". Em seguida, a fisioterapeuta quis saber se o ator é nordestino. "Não, ele é de São Paulo. É porque a gente foi gravar um filme em Recife. Aí, no primeiro dia a gente foi para um forró", recordou Vitória Strada.

"O forró, ele une romance, paixões", reagiu Eva. "Ele fez um 'arrochado' contigo e você ficou fraquinha", brincou Renata. A atriz, então, relatou: "Eu que fiz o 'arrochado' nele, amor".

Pedido de namoro

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Renata fala sobre seu relacionamento com Daniel Rocha. Recentemente, no Quarto Anos 50, ela conversou com Aline e Vinícius e relembrou como o artista lhe pediu em namoro. Após imitar a reação dos pais às cenas dela durante o confinamento, ela confessou: "Eu fico preocupada com o Daniel (Rocha). Ele deve estar roxo, vermelho em casa, olhando...", iniciou ela.

E lembrou que foi pedida em namoro enquanto estrelava uma peça."A gente estava em um hotel, porque a gente estava fazendo a peça nessa cidade. Ele preparou uma surpresa. Estava indo tomar banho e tocou o interfone como se alguém tivesse deixado alguma coisa para mim. Eu peguei e tinham flores, ele foi fazendo tipo um joguinho de pistas", recordou.

Leia também: Vitória Strada confessa sobre Daniel Rocha: 'Isso é muito importante'