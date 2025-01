Que fofos! Namorada de Gabriel Yoshimoto, Juliana Gomes surgiu apaixonada nas redes sociais após declaração de amor no BBB 25; confira

Namorada de Gabriel Yoshimoto, Juliana Gomes se derreteu na última terça-feira, 15, após conferir declaração de amor do Brother durante conversa no BBB 25. O modelo confessou aos colegas de confinamento que considera a empresária como a mulher da sua vida e que o seu maior sonho é ser pai.

"Não sou casado, mas achei a mulher da minha vida", declarou Gabriel ao ginasta Diego Hypolito. "Eu trampo em São Paulo, por causa dos eventos, e é onde eu fico na casa da minha mulher. Meu sonho é ser pai, ajudar a minha mãe, que tá pagando a casa dela", completou o Brother.

Nos stories do Instagram, Juliana não deixou de expressar sua emoção. "Eu te amo tanto. Os seus sonhos são os meus sonhos. Que sorte ter você. Você dá um quentinho no meu coração", escreveu.

Confira:

Namorada de Gabriel se emociona com declaração no BBB. Foto: Reprodução/Instagram

“Não sou casado, mas achei a mulher da minha vida. Eu trampo em SP por causa dos eventos e é onde eu fico na casa da minha mulher. Meu sonho é ser pai, ajudar a minha mãe, que tá pagando a casa dela.” Um fofo né? 🥹 #BBB25#TeamMaioshipic.twitter.com/4srDo7s5sb — Gabriel Yoshimoto 🍚 (@gabyoshimoto) January 14, 2025

Relacionamento aberto

Gabriel Yoshimoto repercutiu nas redes sociais ao compartilhar que já namorou duas mulheres ao mesmo tempo, mas resolveu seguir apenas com uma delas e fechar a relação. Em entrevista recente ao Hugo Gloss, sua namorada, Juliana Gomes, esclareceu a situação.

"Está gerando uma repercussão tão grande, foi parar em várias páginas de fofoca. A Ana Clara puxou esse assunto no Gshow, filmaram e foi parar no grupo da minha família, dos meus promotores. Está aí rodando… É mais simples do que parece! A gente tinha um relacionamento aberto. Eu tinha proposto para o Gabriel. A gente tinha um casual com afeto. Mas a gente queria impor algumas coisinhas ali, que se a gente fosse só ficante, talvez não fizesse sentido", explicou.

"Então, a gente começou a ter um relacionamento aberto. Nesse período, eu também fui para Nova York, num novo relacionamento aberto, e quando voltei, a gente fechou. Nós conversamos e entendemos que era um momento propício para a gente fechar. E está tudo bem, tudo muito esclarecido entre a gente há muito tempo. A gente namora fechado há seis meses, mas já estamos há um tempinho juntos", finalizou Juliana.

