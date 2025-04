Médica explica a causa do melasma, que afetou a ex-BBB Vilma

A ex-BBB Vilma revela que fez tratamento contra o melasma antes do reality show. Saiba quais são as causas e alguns tratamentos que já existem para o problema

A ex-BBB Vilma foi eliminada do reality show BBB 25, da Globo, nesta semana e contou que fez um tratamento estético para reduzir o melasma antes de ser confinada no programa. Com isso, a médica dermatologista Dra. Claudia Marçal explicou os detalhes sobre o que é o melasma e qual é a causa para o aparecimento das manchas no rosto.

Para começar, a médica explicou que o melasma acontece quando há um aumento da produção de melanina (pigmento que dá cor à pele) pelos melanócitos (células da pele que produzem a melanina). “Essa hiperpigmentação adquirida principalmente na face é uma dermatose caracterizada por manchas escuras ou acastanhadas (e geralmente com padrão bilateral). Não há uma causa definida do problema, mas muitas vezes a condição está relacionada ao uso de anticoncepcionais femininos, à gravidez e principalmente à exposição solar. Também sabemos que a predisposição genética e o histórico familiar influenciam no surgimento desta condição, bem como as exposições solares prolongadas e doenças da tireoide”, explicou a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Inclusive, ela contou qual é a principal forma de prevenção ao melasma. "A questão da fotoproteção é indispensável para estabilizar os benefícios dos tratamentos. O uso de fotoprotetores com no mínimo FPS 30 para rosto e corpo (nas áreas mais expostas) deve ser diário e esse produto deve conter ativos como dióxido de titânio e óxido de zinco, que formem uma proteção física, como uma verdadeira barreira de tijolos, para que haja refletância dos raios ultravioletas. A reaplicação do filtro solar deve ser feita a cada três horas em ambientes fechados e a cada duas horas em exposição solar direta", afirmou.

Cinco formas de tratar o melasma:

Depois que o melasma aparece no rosto, a melhor forma de reduzir as manchas é realizar um tratamento com acompanhamento de um médico. Confira abaixo alguns dos tratamentos que existem nas clínicas hoje em dia:

O dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explicou sobre o tratamento Quadri Pico, que é feito com laser para ter um efeito fotoacústico puro (picossegundos). “O laser de nanossegundos não é puro, ele é fototérmico e fotoacústico. Por isso, ele ficou obsoleto no tratamento das manchas, já que, com ele, há um maior risco de produzir uma reação inflamatória pelo calor gerado na pele, o que pode piorar as manchas. O Quadri Pico exerce esse efeito fotoacústico no melasma e seu mecanismo de ação se dá ao podar os dendritos dos melanócitos, ou seja, ele age nesse prolongamento das células para interromper a transferência de melanócitos (células produtoras de melanina) para os queratinócitos (células superficiais da pele). Com isso, ele faz com que o tratamento seja mais duradouro”, explicou o médico.

Enquanto isso, o dermatologista Dr. Renato Soriani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e expert em tecnologias dermatológicas, destacou o tratamento chamado Melasma Chronos, que une vários equipamentos e tratamentos, como Hydrafacial, PicoLO, Peelings, Futera Dots e Tratamento Domiciliar. “A primeira etapa é realizada com o Hydrafacial que remove células mortas e sujidades, ao mesmo tempo em que infunde na pele uma solução de ácido salicílico e ácido glicólico, em um procedimento sem dor. Na segunda sessão, utilizamos o Futera, uma radiofrequência multifracionada para abrir canais na pele, com posterior aplicação de fármacos com ação anti-inflamatória e clareadora. Na terceira etapa, utilizamos peelings específicos para o melasma alternados com o laser de picossegundos, que promove uma microfragmentação nas manchas, para que as células consumam e eliminem o pigmento”, contou ele, que também receita produtos para o paciente usar em casa.

Por sua vez, a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, indicou o Laser com Drug Delivery, no qual são utilizados os lasers Q-Switched do Spectra XT e Thulium 1927nm. “Nesse tratamento, o Spectra XT atua exatamente nos melanócitos, emitindo um laser que é absorvido por essas células que dão origem às manchas para promover o clareamento. O laser Thulium age mais superficialmente uniformizando o tom, mas também tornando a pele mais viçosa. Logo em seguida, utilizamos fármacos clareadores para potencializar a ação dos lasers. A melhora da aparência da pele não é visível imediatamente, pois, após o procedimento, é comum o surgimento de leve vermelhidão e ressecamento na área tratada”, comentou.

O quinto tratamento foi indicado por Patrícia França, farmacêutica e gerente científica da Biotec Dermocosméticos. “O melasma é uma doença inflamatória e o FC. Oral, fosfolipídeo de origem marinha rico em ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) ômega 3 (DHA e EPA), Astaxantina e vitamina E, atua modulando o sebócito (células das glândulas sebáceas responsáveis pela produção de sebo), nova rota relacionada ao surgimento do melasma, com ação anti-inflamatória, como também irá promover uma proteção da membrana celular. A presença da astaxantina e vitamina E em sua constituição conferem ainda ação antioxidante melhorando a homeostase cutânea, protegendo tanto o interior como a superfície das membranas fosfolipídicas presentes em nossa pele contra o estresse oxidativo, fortalecendo e reparando danos gerados pelos radicais livres”, contou.