Daniel Rocha opina sobre jogo de Vitória Strada no BBB 25: 'Oportunidades'

O ator Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, comentou sobre a trajetória da atriz no BBB 25 e ressaltou a saudade que sente da amada

O ator Daniel Rocha está acompanhando a trajetória de Vitória Strada no BBB 25 desde o início do reality show da TV Globo e não esconde o quanto torce para que a namorada saia campeã do programa. Em entrevista ao portal LeoDias, o artista opinou sobre o jogo da companheira, que se destacou bastante nas últimas semanas.

"A Vitória é muito fiel. Ela dá muitas oportunidades e é bem corajosa ao perdoar e tentar de novo. Ela perdoou tanto que, chegou uma hora, que não deu mais", declarou Daniel, referindo-se aos conflitos recentes da atriz com Thamiris e Camilla, oitava eliminada da competição.

O artista ainda abriu o coração ao falar sobre a falta que sente de Vitória em seu dia a dia: "Nunca senti tanta saudade na minha vida. Achei que fosse mais fácil. Pensei que eu fosse ver ela no celular e amenizar esse sentimento, mas não, é bem difícil para quem fica aqui. Contudo, estou torcendo para ela permanecer lá e ser a campeã desta edição", disse ele, por fim.

Vale lembrar que, recentemente, Daniel Rocha saiu em defesa de Vitória após a participante do BBB 25 ser acusada por Camilla de tê-la chamado de 'agressiva'. Por meio das redes sociais, o ator compartilhou um vídeo sobre o ocorrido e agradeceu o apoio que a atriz recebeu do público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Rocha (@danielrochaaz)

Vitória Strada fala sobre Daniel Rocha no BBB 25

Recentemente, a atriz Vitória Strada falou sobre sua relação com o namorado, o ator Daniel Rocha. Durante um papo com Thamiris no quarto do Líder, no BBB 25, as duas falaram sobre se relacionarem com homens e mulheres.

"Eu não sei muito por quem eu tenho mais atração", falou a nutricionista. "Não tem muito isso, tem fases", devolveu a atriz, que refletiu sobre o namorado. "O Daniel é muito bem resolvido com a criança interior dele, isso para mim é muito importante".

E complementou: "E ele é muito bem resolvido com a feminilidade dele. Porque todo mundo tem um lado masculino e um lado feminino, uma energia e ele é muito bem resolvido. Para mim, uma pessoa que não é bem resolvida com isso, não dá".

Leia também: Discreto, Daniel Rocha revela onde conheceu Vitória Strada