Médico explica crise de hérnia de disco que acometeu Preta Gil: 'Persistente'

Dr. Luiz Felipe Thome Azevedo Marques é ortopedista (CRM/SP 120.717 | RQE 58.550) especializado em ombro e cotovelo com atendimento em consultório e procedimentos cirúrgicos. Formado em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, possui aprovação na prova da SBOT e especialização em Cirurgia do Ombro e Cotovelo no Hospital do Servidor Público Estadual. Em sua trajetória, atuou na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e se tornou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, atendendo atualmente em seu consultório: Ortopedia Moderna.