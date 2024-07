Luana Piovani no BBB? Atriz revela motivo para não entrar no reality

A atriz Luana Piovani reagiu ao ser questionada sobre participação no BBB e revelou o verdadeiro motivo para não entrar no reality show

Ao que tudo indica, a atriz Luana Piovani não tem vontade alguma de participar do 'Big Brother Brasil', da Globo. Apesar de não ser uma telespectadora assídua do reality show, a artista chegou a comentar acontecimentos de algumas edições do programa, principalmente em 2022, quando seu ex-marido, Pedro Scooby, integrou o elenco.

Em 2024, ela também fez alguns comentários envolvendo a atração global, uma vez que a cantora Wanessa Camargo, ex-participante da temporada, entrou namorando Dado Dolabella, ex de Luana. Na época, ela fez questão de trazer à tona novamente as acusações de agressão feitas contra o ator em 2008.

Agora, ao ser questionada sobre uma possível participação no reality comandado pelo diretor de TV Boninho, a famosa abriu o jogo e não pensou duas vezes antes de deixar uma resposta sincera. Através de uma página no Instagram, Luana Piovani revelou por qual motivo não entraria no BBB.

"Queria ver você no BBB, mas acho que não vai rolar, né?", comentou um internauta. A atriz, por sua vez, disparou: "Eles não têm coragem, nem dinheiro". Após o comentário, diversos seguidores passaram a elogiar a postura da loira e destacando que também gostariam de vê-la na casa mais vigiada do país.

"Ela é muito sensata, acho que a Globo ia ter um dos maiores picos de audiência da história do BBB sem dúvidas", escreveu uma internauta. "Gosto dela, sincerona contra os padrões da hipocrisia", disse outra. "Sairia mais amada do que é. Ela é justa", falou uma terceira.

Luana Piovani desaprova novo visual do filho

No último domingo, 22, Luana Piovani usou as redes sociais para comentar o novo visual de seu filho, Dom, que está morando com o pai, Pedro Scooby. Após o surfista publicar um vídeo raspando os cabelos descoloridos do menino, a atriz e apresentadora decidiu opinar publicamente e se mostrou contrária à transformação do herdeiro.

Enquanto Luana Piovani mora em Portugal com os gêmeos, Bem e Liz, que também estão passando uma temporada no Brasil com o pai, Scooby mora com o primogênito, Dom, no Rio de Janeiro. Recentemente, o surfista publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece raspando o cabelo do menino, que estava descolorido.

Inicialmente, Luana respondeu a um comentário de uma seguidora que mencionou que seu filho estava com o mesmo visual de Neymar Jr, com quem ela tem uma rixa: "Opa erro na referência do Brad Pitt no clube da luta, fia", disse a apresentadora, que depois revelou sua opinião sobre a transformação do filho ao responder outro comentário; confira mais detalhes!