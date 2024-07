Luana Piovani desaprova novo visual do filho feito por Pedro Scooby: 'Sou contra'

Luana Piovani dá opinião sincera após Pedro Scooby raspar o cabelo do filho e exibir o resultado em suas redes sociais

No último domingo, 22, Luana Piovani usou as redes sociais para comentar o novo visual de seu filho, Dom, que está morando com o pai, Pedro Scooby. Após o surfista publicar um vídeo raspando os cabelos descoloridos do menino, a atriz e apresentadora decidiu opinar publicamente e se mostrou contrária à transformação do herdeiro.

Enquanto Luana Piovani mora em Portugal com os gêmeos, Bem e Liz, que também estão passando uma temporada no Brasil com o pai, Scooby mora com o primogênito, Dom, no Rio de Janeiro. Recentemente, o surfista publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece raspando o cabelo do menino, que estava descolorido.

Inicialmente, Luana respondeu a um comentário de uma seguidora que mencionou que seu filho estava com o mesmo visual de Neymar Jr, com quem ela tem uma rixa: “Opa erro na referência do Brad Pitt no clube da luta, fia”, disse a apresentadora, que depois revelou sua opinião sobre a transformação do filho ao responder outro comentário.

Luana afirmou ser contra as mudanças capilares nos meninos, pois acredita que isso pode prejudicá-los no futuro. No entanto, ela revelou que Scooby pediu autorização antes de raspar o cabelo de Dom e também de Bem: “ele me perguntou, (agora pergunta, deve ter cansado de tomar coió na net) se podia, tanto o Dom como o Bem”, iniciou.

“Eu sou contra, esses meninos com 30 anos vão estar carecas, mas sempre sou voto vencido porque ele pergunta depois de ter "vendido" a ideia pras crianças, então disse sou contra, mas não proíbo, até porque não adiantaria”, disse Luana, que elogiou os meninos: “Acho que ficam lindos, mas acho que os bulbos vão tudo apodrecer”, completou.

Por fim, Luana aproveitou para fazer um desabafo: “Eu só sou a mãe, né? Não a heroína, o papel do heroi não me foi dado”, disse a artista. Vale lembrar que Luana e Pedro foram casados por seis anos e tiveram três filhos juntos. Agora separados, a atriz e o atleta moram em países diferentes e costumam trocar farpas na web.

Luana Piovani detona Pedro Scooby após decisão envolvendo o filho:

Luana Piovani usou as redes sociais neste sábado, 6, para se pronunciar a respeito de uma decisão tomada por Pedro Scooby envolvendo o filho mais velho, Dom, de 11 anos, sem consultá-la antes. De acordo com Luana, o atleta e ex-BBB 22 permitiu que o herdeiro criasse um perfil no Instagram e não a comunicou sobre o assunto.