Adriana Sant'Anna e Rodrigão mostram preparativos para chegada de furacão Milton

De forma leve e descontraída, Adriana Sant'Anna e Rodrigão compartilharam atividades que farão com os filhos durante passagem do furacão Milton

Nesta quarta-feira, 9, Adriana Sant'Anna mostrou os preparativos que tem feito com Rodrigão e os filhos para a chegada do furacão Milton. A influenciadora, que mora com a família nos Estados Unidos, garantiu que eles estão em segurança dentro de casa.

"Dia do furacão Milton por aqui. Falei com as crianças que quando eles tiverem os filhos deles, irão lembrar desse dia de hoje. 'O papai e a mamãe passaram por um dos furacões mais fortes do últimos anos, quando tínhamos 6 e 8 anos de idade'", iniciou ela no Instagram.

Na publicação, ela mostrou que a família cozinhou camarões, além de assar um bolo de chocolate para se distrair durante o momento turbulento. "Assim que nossos pais fazem com a gente, né? Ficam relembrando coisas que viveram e passaram. Isso torna as conversas inesquecíveis. Sobre o furacão, estamos em paz porque sabemos que só Deus tem o controle sobre todas as coisas. Não estamos em pânico e nem preocupados. Estamos em oração para que Deus livre todas as pessoas de qualquer mal", refletiu.

"Iremos dormir no primeiro andar, longe dos vidros e juntos. Muito obrigada pelas orações e preocupações. Estamos bem!! Compramos água e temos algumas lanternas. Pode ser que falte luz... vou monitorando vocês", finalizou Adriana.

Vale destacar que, juntos, a influenciadora digital e o ex-BBB Rodrigão são pais de Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6 anos de idade.

