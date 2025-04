Mãe no teatro, Helga Nemetik abre o coração sobre maternidade: 'Não é um grande desejo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helga Nemetik comenta papel como mãe em musical e revela desejo de fazer mais trabalhos dramáticos

Helga Nemetik(44) encara um novo desafio na carreira artística com Claire, personagem do musical Bare – Uma Ópera Pop, que fica em cartaz em São Paulo até o dia 7 de maio. Após dar seu primeiro passo em direção à papéis dramáticos com o solo Não conta pra ninguém, a atriz encarna uma mãe cheia de questões com o filho gay. Em entrevista à CARAS Brasil, Helga fala sobre o papel e abre o coração acerca de maternidade: "Não é um grande desejo", revela.

Fora da zona de conforto

Depois de anos conhecida por seu trabalho no humor, Helga se debruça agora sobre a Claire de Bare, uma mãe que lida com a dificuldade de aceitar a sexualidade do filho. “Foi exatamente o fato de ser um personagem dramático que me atraiu. As pessoas me conhecem pela comédia, mas eu precisava mostrar mais da minha versatilidade”, afirma.

Claire, segundo ela, é uma personagem sem carisma, sem o “escudo” do riso fácil. Isso, para Helga, foi justamente o ponto alto do desafio: “Era um prato cheio para mais um desafio fora da minha zona de conforto”.

O espetáculo chega como continuidade de uma virada artística iniciada com o solo Não conta pra ninguém, em que ela abordou um tema profundamente pessoal: o abuso que sofreu na infância. “Bare é meu segundo trabalho nesse lugar. Estou muito feliz com essa oportunidade”, diz.

Ao habitar um papel que exige empatia, dureza e humanidade, Helga revela um desejo antigo de ocupar novos espaços como atriz. “Estudei e batalhei muito para ser uma atriz completa, que canta, dança, faz comédia e drama. Precisava mostrar isso”, enfatiza.

Maternidade na ficção e na vida

Ao interpretar uma mãe que falha em acolher o filho, Helga precisou buscar referências externas. “Eu não sou mãe, não imagino a dificuldade que é educar e criar um ser humano”, confessa. Para dar verdade à Claire, ela ouviu relatos de amigos da comunidade LGBTQIAP+ e se deparou com histórias dolorosas de rejeição familiar.

“Tenho um exemplo em casa de uma mãe maravilhosa, acolhedora e que sempre me apoiou. É sempre um desafio interpretar um personagem do qual não temos tanta referência e exemplo, mas fui atrás de alguns amigos da comunidade LGBTQIAP+ e ouvi muitos depoimentos de suas relações com os pais. Infelizmente, mesmo estando em 2025, ainda temos muitos exemplos de pais que não aceitam seus filhos como são."

Esse mergulho despertou reflexões sobre sua própria relação com a maternidade. “Já pensei tanto nisso... Já passei dos 40 e parece que cada vez mais o relógio biológico desperta aqui dentro”, comenta. Ainda assim, ela é sincera sobre suas incertezas: “Eu ainda não tenho certeza sobre a maternidade. Ainda tenho muitas questões e traumas que me acompanham desde a infância”. A terapia tem sido um caminho para esse entendimento, mas, por ora, ela conclui: “Não é um grande desejo”.

Sexualidade, fé e o poder do teatro

Bare não suaviza seus temas: sexualidade, fé, identidade e culpa se entrelaçam na história. Para Helga, o texto ressoa com urgência. “É necessário tirarmos o pano de cima dessas questões que são veladas, camufladas, escondidas até hoje”, afirma.

A atriz se impressiona com o fato de que, mesmo passados mais de 20 anos desde a estreia da peça, os temas continuam atuais. “Parece mentira que, em pleno século 21, esses assuntos ainda sejam tabus”, reflete. Segundo ela, são exatamente essas feridas não tratadas que levam tantos jovens à depressão.

A escolha de remontar Bare em 2025 não é por acaso. Helga acredita que o espetáculo tem o poder de atravessar gerações e provocar diálogos necessários: “Mais de 20 anos se passaram e pouca coisa mudou. Meu desejo é que, além dos jovens, os adultos, pais, avós, tios, tenham a oportunidade de assistir a esse espetáculo que com certeza emociona e faz refletir demais sobre tudo isso”, diz.

Entre o riso e a lágrima

Mesmo com uma carreira marcada pela comédia, Helga não pretende abandonar esse lado. “Eu amo ser comediante”, declara, mas reforça que chegou o momento de mostrar outras facetas. Bare surge como um desdobramento natural dessa busca, dando sequência ao movimento iniciado com seu monólogo. Para ela, os dois trabalhos se alimentam mutuamente: “São dois trabalhos que me colocam nesse lugar de atriz dramática, que eu tanto queria que o público visse”.

Helga hoje vive uma dobradinha intensa. Enquanto circula com Não conta pra ninguém pelo interior de São Paulo, às terças e quartas está em cartaz com Bare, na capital. “Foi a dobradinha perfeita”, resume.

Além dos atuais projetos, a artista conta que 2025 promete mais novidades: “Rodei três longas que ainda irão estrear”, adianta, citando The Fox Sister, O Advogado de Deus e A Miss, filme que protagoniza e onde novamente interpreta uma mãe.

"Estou dirigindo uma série documental sobre artroplastia, uma cirurgia que transforma a vida de muitas pessoas, e está sendo muito emocionante e gratificante esse meu retorno ao cinema como diretora, já que também é uma das minhas formações", celebra.

