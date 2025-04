Filha do cantor Leandro relata sonho com o pai na reta final da gravidez

Grávida pela segunda vez, a médica Lyandra Costa revela um sonho emocionante com o pai, o cantor sertanejo Leandro, ao se aproximar do parto da filha

A médica dermatologista Lyandra Costa tinha apenas 3 anos de idade quando seu pai, o cantor sertanejo Leandro, morreu em decorrência do câncer. Hoje em dia, ela está grávida pela segunda vez e revelou que teve um sonho emocionante com o pai.

Lyandra diz que não sabe o motivo para sonhar com o pai, que faleceu há tanto tempo, mas que foi um momento tranquilo.

"Eu tenho pensado muito nele nos últimos dias, e em como seria se ele estivesse aqui. Tinha algum tempo que não sonhava com ele, mas há alguns dias sonhei que ele me olhava no fundo dos olhos e ria para mim. Ainda não entendo muito bem por que sonhamos com as pessoas que já se foram, mas acredito que pode ser que Deus de alguma forma permita que isso aconteça para que sejamos consolados de alguma forma", disse ela ao site Quem.

Lyandra espera o nascimento de uma menina, que vai se chamar Isabela, e já é mãe de José, de 2 anos. As crianças são frutos do casamento com o marido, Lucas Santos.

Outro sonho de Lyandra com o pai

Filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), a médica Lyandra Costa surpreendeu ao revelar que já teve uma experiência sobrenatural com o pai. Ela contou que parou de sonhar com o pai após ouvir uma declaração dele no sonho, na qual ele disse que não queria que a filha chorasse sempre que sonhava com ele. Lyandra contou sobre a experiência sobrenatural ao responder uma caixinha de perguntas dos seguidores no Instagram.

Uma fã perguntou se ela ainda sonha com o pai, mas a jovem negou. “Não mais. Eu ficava muito triste a cada sonho, sentia aquela saudade doída de uma vida inteira não vivida. Da última vez, chorei muito no sonho, e ele me disse que não iria mais voltar porque ele não queria que eu ficasse assim ”, afirmou ela.

Então, Lyandra comentou que não acredita em contato sobrenatural, mas foi uma experiência que teve. “Não sei explicar isso. Acredito que as pessoas não voltam da morte para falar com quem está vivo, mas tive essa experiência”, concluiu.

