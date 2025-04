Ex de Bia Miranda, Buarque visita a influencer na maternidade

Buarque vai até a maternidade para apoiar Bia Miranda após ela dar à luz Maysha e a bebê ir para a UTI Neonatal

Ex-namorado de Bia Miranda, o DJ Buarque fez questão de demonstrar o seu apoio para a mãe do seu filho em uma nova fase da vida dela. Bia deu à luz na noite de quarta-feira, 23, após entrar em trabalho de parto antes do previsto. Como nasceu prematura, a filha dela, Maysha, precisou ir para a UTI Neonatal.

Mesmo depois de ter atritos com a ex por causa da criação do filho que tiveram juntos, Buarque demonstrou que quer vê-la bem. Tanto que logo depois que ela contou que a bebê já estava na UTI Neonatal, ele foi até a maternidade para apoiá-la.

“Seja bem-vinda ao mundo Maysha, que você e seu irmão consigam dar juízo e paz pra mãe de vocês. Ela merece pelo ser humano que é e por tudo que já passou! Bia, parabéns por mais uma batalha na sua vida. Conte comigo e com a minha família”, disse ele.

Em outro momento, Buarque refletiu: “Essa menina só dá trabalho, mané. O ego e o orgulho matam as pessoas e disso eu não vou morrer nunca. Parabéns guerreira. Conte comigo no mínimo pra tudo. O que é de berço não se compra”.

Bia Miranda diz que a filha é prematura

A bebê Maysha estava prevista para nascer entre o final de maio e o início de junho, mas adiantou e veio ao mundo no final de abril. Com isso, ela precisa ficar na UTI Neonatal para ganhar peso antes da alta.

“Consegui gente! Agora to morrendo de sono, a Maysha nasceu às 21:38 da noite. Ela agora foi para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), mas assim, de visão a médica falou que ela tá bem, mas por ser prematura a médica falou que ela precisa ir para a UTI”, falou Bia nas redes sociais.

“Graças a Deus ela não nasceu com nenhum problema. Só nasceu pequenininha e prematura. Isso é um motivo sim para ficar preocupada, mas é uma preocupação a menos, ela só tá pequenininha mas ela vai conseguir se recuperar… Vai demorar? vai, mas não tem problema eu venho visitar ele todo dia na UTI”, ela continuou.

