Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos no Rio de Janeiro

A ex-The Voice Kids, Karen Silva morreu aos 17 anos. A notícia foi confirmada por sua equipe por meio de uma postagem nas redes sociais

A ex-The Voice Kids, Karen Silva morreu nesta quarta-feira, 23, aos 17 anos. Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em decorrência de um AVC hemorrágico. A notícia foi confirmada por sua equipe por meio de uma postagem nas redes sociais nesta quinta-feira, 24.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da jovem cantora Karen Silva, aos 17 anos, ocorrido após dias de internação no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, em decorrência de um AVC hemorrágico", informaram.

Em seguida, a equipe relembrou a trajetória dela. "Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo".

"Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada".

E finalizaram: "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus pais, Manoella e Fernando, com amigos, familiares e fãs. Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar". Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio.

Há alguns dias, a equipe dela compartilhou uma nota sobre o estado de saúde da artista. "A cantora Karen Silva está enfrentando um problema de saúde e, neste momento, segue sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe. Pedimos respeito, empatia e orações, enquanto ela se recupera com tranquilidade. Qualquer atualização será feita pelos nossos canais oficiais. Agradecemos o carinho de todos".

