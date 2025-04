Galã das novelas, Pedro Neschling reflete sobre o rótulo e revela como é sua relação com a beleza

Pedro Neschling (42) não vê problema em receber o rótulo de galã. Considerado um dos atores mais talentosos do Brasil, ele encara a relação com o status como um combo que faz parte da profissão que escolheu para a vida.

"Esse rótulo de galã, quem dá é o público, a imprensa, enfim. E não me incomoda nem um pouco, imagina. É bacana ver que, sei lá, me acham bonito. É uma função que faz parte do negócio que a gente participa. E eu fico tranquilo, assim. Pra mim, o bacana é que gostem do meu trabalho, que gostem de mim, que gostem de consumir as coisas que eu faço. E isso é mais uma parte do processo", conta em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar do rótulo de galã, o artista conta que é bem pouco vaidoso. Sua relação com a beleza e a estética ocorre de forma natural, o que elimina preocupações exageradas e uso de procedimentos que fogem da realidade.

"Eu acho que eu sou até bem pouco vaidoso, para ser sincero, não fico pensando muito sobre isso não. Meu cuidado com o corpo é natural porque eu faço muito esporte, luto, então eu preciso estar bem fisicamente para dar conta das atividades físicas que eu faço, mas não tenho nenhuma vaidade no sentido de tipo, preciso fazer isso para ficar com o corpo bom, sabe? Óbvio que essa hipocrisia é bacana quando a gente vê um resultado legal do trabalho e dos exercícios que a gente está fazendo, mas não é um foco meu não. Não fico muito prestando atenção nisso", afirma.

Após atuação no remake de Renascer (2023), Neschling conta que é um artista mais reservado sobre o uso das redes sociais. Ele confessa que os fãs entendem isso e o respeitam por querer ficar mais no 'canto' dele.

"Eu já tenho 25 anos de carreira, sempre tive uma relação muito tranquila em todas as frentes, em todas as atividades que eu faço, sempre recebi muito carinho. Eu sou o cara mais reservado na minha vida privada, gosto de compartilhar pílulas do que eu faço, mas não sou um cara que fica expondo muito minha vida particular. E acho que o público entende isso, me respeita e, ao mesmo tempo, apoia em tudo que eu produzo", finaliza.

VEJA PUBLICAÇÃO DE PEDRO NESCHLING: