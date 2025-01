Irmão de Diego e Daniele Hypolito opina escolhas de Eva e Renata no BBB 25: 'São ruins'

Edson Hypolito, irmão primogênito de Diego e Danielle, revela o que achou das consequências do almoço do Big Fone e escolhas de Eva e Renata no BBB 25

Diego Hypolito (38) e Daniele Hypolito (40) foram alvos de consequências do almoço do Big Fone nesta semana no BBB 25. Eva Pacheco, dupla de Renata Saldanha, atendeu ao telefonema e escolheu duas duplas para a refeição: Delma Silva e Guilherme Vilar, e Gabriel Yoshimoto e Maike Cruz.

Durante a dinâmica, o trio de duplas tomaram decisões que impactaram a convivência com os concorrentes. Diego, por exemplo, teve que ficar grudado com Thamiris Maia, irmã de Camilla Maia. Daniele, por sua vez, foi obrigada a trocar de quarto com Mateus Pires, amigo de Vitoria Strada.

Acompanhando tudo de fora da casa, Edson Hypolito, irmão primogênito dos Hypolitos, acredita que o caçula conseguiu levar na esportiva o castigo. Para ele, Diego está amadurecendo no confinamento a cada dia, o que possibilita encarar as decisões com naturalidade.

"Isso faz parte do jogo, e a dinâmica realmente mexeu bastante com a casa. Pelo menos ele está conseguindo levar isso com leveza e se divertindo, mesmo com as consequências do jogo, como ter que ficar preso a alguém, seja lá quem for, ainda mais por tempo indeterminado. É ruim pra comer, dormir, dançar… mas ele está tirando de letra", afirma em entrevista à CARAS Brasil.

Edson diz que a experiência no ambiente esportivo e as competições formaram o emocional dos irmãos ginastas olímpicos. Em sua avaliação como telespectador e irmão, ambos se adaptam facilmente às mudanças do reality.

"Como eu disse antes, isso faz parte do jogo. Eles entraram com a disposição de jogar, e o legal é que, na minha opinião, eles se adaptam ao jogo com facilidade, mesmo com os desconfortos que o jogo pode trazer. Eles lidam bem com a situação, seguem em frente e estão certos nisso… e é isso mesmo, tudo muda o tempo todo, e o importante é continuar", conclui.

