Médico alerta sobre diagnóstico preocupante de Dr. Rey: 'Perigos associados'

Robert Rey, famoso como Dr. Rey (63), revelou em outubro do ano passado que tratou um câncer de próstata. O apresentador foi diagnosticado após uma tomografia realizada com a recusa dele em fazer o exame do toque retal, recomendado para homens a partir dos 50 anos.

"Eu 'peguei' um câncer. Não queria que colocassem o dedinho no meu c*. O médico falou que eu estava na idade de fazer [o exame de toque retal] e realmente tem que fazer, mas eu não queria. Falei para fazer uma tomografia. A radiologista me telefona e fala: 'Você tem um tumor de 13 centímetros'", acrescentou em entrevista ao The Noite.

Em entrevista à CARAS Brasil, o urologista Dr. Octavio Henrique Arcos Campos do hospital Sírio-Libanês, explica que é importante esclarecer e desmistificar o câncer de próstata, um dos cânceres mais comuns entre os homens.

"O câncer de próstata é influenciado por diversos fatores, como a idade em maior incidência em homens acima de 50 anos. Além disso, a predisposição genética e histórico familiar, bem como fatores ambientais como dieta rica em gorduras, também são relevantes”, alerta.

"Os perigos associados a essa doença são significativos e podem levar a complicações sérias se não forem tratados. O câncer de próstata pode resultar em metástases e comprometer órgãos adjacentes, além de causar dor e redução na qualidade de vida”, complementa.

De acordo com o especialista, o tratamento é um ponto de partida para o processo da cura. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura do paciente. Por isso, os médicos recomendam exames regulares para descartar qualquer desenvolvimento da doença.

"O tratamento do câncer de próstata varia de acordo com o estágio da doença e a saúde do paciente. É importante lembrar que as opções incluem vigilância ativa, cirurgia, radioterapia e terapia hormonal, e cada caso deve ser discutido individualmente para se avaliar os benefícios e efeitos colaterais", afirma.

