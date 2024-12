Juliette exibe detalhes da sua nova sala e adega em mansão no RJ

A campeã do BBB e cantora, Juliette, compartilha com os seguidores detalhes de sua nova sala e de uma big adega em sua mansão na Barra da Tijuca

A campeã do BBB 21 e cantora, Juliette Freire, compartilhou mais detalhes da construção de sua sala e da adega na nova casa, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A empresária exibiu a fase final da mudança por meio de um vídeo publicado nos stories do seu perfil no Instagram.

De acordo com Juliette, a sala está 95% pronta, faltando apenas alguns detalhes. Já a adega, falta ser preenchida com vinhos, que ela antecipa ganhar dos amigos quando forem visitá-la.

"Queria colocar cactos ali (na frente da adega), mas já me disseram que não vai ser bom, pois pode dar uns bichinhos. Vou precisar é ganhar vinhos para encher essa adega", afirmou.

A nova mansão da maquiadora impressiona pelo tamanho. A propriedade tem um campo de futebol com uma grama que custa R$ 112 reais o m². O tamanho do quarto do imóvel também chama atenção. O lugar tem um closet gigantesco e um banheiro infinitamente maior, com direito a banheira de hidromassagem. A marcenaria vai ganhar luzes de led.

Confira, abaixo, os registros da casa de Juliette:

Juliette exibe sala e adega da casa nova - Foto: Reprodução/Instagram

Juliette é pedida em noivado por Kaique Cerveny

No final de novembro, Juliette oficializou o pedido de noivado de Kaique Cerveny em meio a amigos e familiares durante a comemoração de seu aniversário.

Segurando um microfone, o rapaz de 26 anos avisou a mãe da amada que eles já tinham tido o momento em particular, mas que gostaria de fazer o ato publicamente para receber a aprovação de todos. Confira o momento!

