Giovanna Pitel reforça a importância da representatividade no audiovisual: ‘Mais plural'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Giovanna Pitel, presença confirmada no Festival Negritudes Globo São Paulo, fala de representatividade no audiovisual

A ex-BBB Giovanna Pitel (25) é uma das presenças confirmadas no Festival Negritudes Globo São Paulo, que será realizado na próxima quinta-feira, 5. No evento, dedicado a celebrar as narrativas negras no audiovisual, a influenciadora digital e assistente social irá compartilhar sua visão sobre a importância da representatividade e diversidade no audiovisual. Em entrevista à CARAS Brasil, ela diz que se inspira a construir um audiovisual "mais plural e diverso".

Com a presença de artistas e personalidades dos mais diversos segmentos das artes e influência, o festival abordará temas como educação, música e resistência, em um espaço de empoderamento e inspiração. “Negritudes é um evento que transforma. É aqui que a gente discute os desafios, celebra as conquistas e alimenta a nossa criatividade", diz.

"É um espaço de empoderamento, onde a gente se reconhece e se inspira a construir um audiovisual mais plural e diverso, especialmente para nós, mulheres pretas, que carregamos a força e a riqueza das nossas raízes em tudo o que fazemos”.

O Negritudes – que encerra a temporada de 2024 na capital paulista – será realizado a partir das 11h, no Sesc Pompeia. O projeto teve um crescimento exponencial desde o seu nascimento, ocupando novos espaços em edições no Rio de Janeiro e em Salvador, e impactou mais de três mil pessoas.

Em 2024, o festival ainda ganhou as telas da TV Globo com um quadro no Fantástico, que recebeu nomes como Tony Tornado, Antonio Pitanga, Zezé Motta, Daiane dos Santos, Paulo Vieira e Magic Johnson.