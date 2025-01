Ex-BBB Giovanna Pitel esbanja beleza em viagem de férias: 'Perfeita'

Giovanna Pitel, ex-participante do BBB 24, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos em Salvador

Giovanna Pitel impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. A ex-participante do BBB 24 está curtindo alguns dias de lazer em Salvador, na Bahia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-sister esbanjou beleza e suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni fininho preto, enquanto curtia um passeio de barco. Em outro registro, Pitel fez pose no mar.

"Eu queria poder escrever sobre tudo que tenho vivido nesse lugar, mas toda palavra parece pouca. Então, obrigada Salvador", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Maravilhosa", comentou uma fã. "Amei acompanhar você na Bahia", afirmou mais uma.

Pitel, vale dizer, teve seu contrato com renovado com a TV Globo e segue no casting da emissora. A ex-BBB continuará sendo representada no mercado publicitário da ViU Hub, área de agenciamento de mercado da empresa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pitel 🤏🏽 (@pitelgiovanna)

Giovanna Pitel quer se consolidar como comunicadora antes de pensar em novo projeto

Inseparáveis no Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel e Fernanda Bande saíram do reality e ganharam um programa do Multishow, Na cama com Pitanda. Mas a parceria das amigas não teve continuidade, e em entrevista para a CARAS, Pitel explicou que o foco das duas é fazer a vida profissional funcionar individualmente.

Ela explica que o Na cama com Pitanda, exibido em junho, foi feito para durar uma única temporada, e que não há planos de um novo programa com as duas. "Podemos conversar no futuro, porque ambas querem trabalhar com comunicação, mas nosso foco é fazer com que nossa vida profissional funcione individualmente. Queremos nos consolidar para que futuramente possamos pensar em novos projetos juntas, mais amadurecidas, com mais tempo para amadurecer um novo projeto, porque após o programa é tudo muito corrido", contou. Saiba mais!

