Giovanna Pitel impulsiona trajetória com transformação: 'Usar minha voz para fazer algo maior'

Um ano depois de participar do BBB, a ex-BBB Giovanna Pitel reflete sobre conquistas neste período e reconhece novos limites

Desde que deixou o reality global Big Brother Brasil, em 2024, Giovanna Pitel (25) viu sua vida passar por uma grande transformação. Natural de Maceió, ela precisou se mudar para o Rio de Janeiro para dar conta dos novos compromissos profissionais.

“Hoje, posso dizer que minha rotina é totalmente diferente da que eu tinha antes de entrar no reality. O que mais me surpreendeu foi a dimensão que as coisas tomam após a vida pública e também os espaços que conquistei de lá para cá”, entrega.

Eliminada nas últimas semanas da atração, a assistente social acredita que, por meio da experiência, expandiu sua visão de mundo e fortaleceu sua autenticidade. “Aprendi a identificar meus limites e qualidades, ser verdadeira comigo mesma e também com os outros”, avalia.

Passado um ano da exposição que se tornou cada vez mais intensa, a nova rotina é encarada com tranquilidade por Pitel, que valoriza o carinho dos fãs, mas também preza por seus momentos de privacidade. Para recarregar as energias, sempre que pode ela volta para Maceió para ficar com a família e se reencontrar.

“A praia me lembra minha casa e produzir conteúdo com impacto social também me renova”, explica. Para ela, manter essa conexão com as suas raízes é essencial para continuar equilibrada em meio às pressões do meio artístico. “Eu amo estar perto da minha família. É onde eu posso realmente respirar”, afirma Pitel.

Embora muitas vezes seja árdua e desafiadora, a fama lhe trouxe oportunidades inesperadas. Este ano, por exemplo, a ex-BBB estreou como apresentadora no MesaCast, empreitada que ela tem abraçado com entusiasmo. Com transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay e no Multishow, a atração reúne influenciadores para repercutir a movimentação do BBB 25.

“Me adaptar à condução de um programa ao vivo foi um processo muito legal. Existe uma responsabilidade de manter a conversa fluindo, interagir com os convidados e entregar algo relevante ao público”, explica ela.

O convite surgiu de forma natural, já que, dentro do próprio BBB, seus comentários sobre o jogo chamavam atenção do público. “O programa tem tudo a ver comigo, é uma extensão do que eu já fazia no reality. Eu sempre fui muito de comentar o que rolava no reality e agora posso fazer isso de forma profissional”, diz ela, aos risos.

Com inúmeros planos para colocar em prática, Pitel também quer explorar novas frentes, incluindo projetos voltados para as causas sociais. “Sempre quis usar minha voz para algo maior. Quero fazer trabalhos que gerem impacto e ajudem as pessoas de alguma forma”, conta.

Entre os temas que mais a interessam estão a educação, o empoderamento feminino e iniciativas para fortalecer a cultura nordestina. “O serviço social é parte da minha vida, está presente todos os dias. Quero construir essa carreira de comunicadora e me estabelecer. No serviço social eu trabalhava com saúde, mas a educação é um outro norte para mim, porque lá você previne os problemas e eu quero trabalhar para evitar que eles existam. Quero ser boa comunicadora para também comunicar o serviço social”, adianta ela, que almeja consolidar sua carreira dentro e fora das telas.

“Cada dia é um aprendizado. Quero continuar crescendo e aproveitando cada oportunidade”, avisa Pitel. E para seguir em busca de seus sonhos e conquistando novos espaços, ela conta com apoio incondicional do marido, Weslley Toledo, com quem está há mais de dez anos e mantém um relacionamento aberto e saudável.

