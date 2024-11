Giovanna Pitel fala de amizades após BBB e revela estar mais próxima de Rodriguinho

Giovanna Pitel assume afastamento de Fernanda Bande e conta à CARAS que manteve o cantor Rodriguinho em sua vida depois do Big Brother Brasil

Giovanna Pitel (25) conversou com a CARAS Brasil sobre a vida depois do Big Brother Brasil 24, e apesar de a amizade com Fernanda Bande (33) ter rendido até um programa de TV para a dupla - Na Cama com Pitanda, exibido no Multishow em junho - a ex-sister confessou estar atualmente mais próxima de Rodriguinho (46) do que da antiga parceira.

"No BBB você faz amizades pra vida. Rodriguinho é uma benção na minha vida. Estamos pra viajar juntos, ele é incrível. Eu enxergava todas as pessoas reais, e ele é cheio de falhas e acertos", diz Pitel, sobre o cantor que esteve com ela no reality. "A Fê (Fernanda Bande) é uma mãe solo, que batalhou, abriu mão da carreira dela, eu via essas fragilidads deles, e por serem relações de amizade eu queria que fosse o mais leve possível", diz, sobre o período de confinamento.

"Com o Rodrigo tenho mais contato do que com a Fê, ela tem priorizado família e trabalho, mas com Rodrigo é direto. Ele levou minha mãe no show dele, foi incrível. Por baixo das camadas ele é legal, mas criou uma armadura, uma coisa tipo 'você não vai me derrubar se eu te derrubar primeiro, uma persona, e espero que ele deixe as pessoas acessarem ele por baixo disso de ser tão forte, da forma que eu acesso", ela diz, defendendo o amigo, que enfrentou rejeição de parte do público do programa.

Sobre os outros companheiros de BBB, Pitel confessa ser difícil conciliar as agendas para um reencontro. "Tem muitas coisas acontecendo nas nossas vidas individuais que tendem a distanciar a gente. Todos estão buscando estabilidade, cada um mora num lugar do Brasil, e para se deslocar e fazer a manutenção das amizades você precisa trabalhar".

A ex-BBB explica que o Na cama com Pitanga foi feito para durar uma única temporada, e que não há planos de um novo programa com as duas. "Podemos conversar no futuro, porque ambas querem trabalhar com comunicação, mas nosso foco é fazer com que nossa vida profissional funcione individualmente. Queremos nos consolidar para que futuramente possamos pensar em novos projetos juntas, mais amadurecidas, com mais tempo para amadurecer um novo projeto, porque após o programa é tudo muito corrido".

