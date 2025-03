Fora do BBB 25, Aline pode voltar a ser policial após exoneração? Entenda

Internautas questionam se Aline Patriarca poderá voltar à PM-BA após ser exonerada antes do BBB 25; veja o que diz a corporação

Na noite da última terça-feira, 25, Aline Patriarca deixou o BBB 25 com 51,73% dos votos, após disputar o Paredão contra Diego Hypolito e Maike Cruz. Com sua eliminação, muitos internautas levantaram uma dúvida: ela poderá retomar sua carreira como Policial Militar?

Antes de entrar no BBB 25, Aline Patriarca já havia comunicado sua decisão de se afastar do trabalho. Como parte desse processo, foi exonerada da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) em 18 de janeiro. A baiana formalizou o pedido de desligamento do cargo de soldado, e o documento ainda estava em tramitação quando ela ingressou no reality.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que existe a possibilidade de Aline retornar ao cargo. Para isso, ela teria que pleitear à justiça seu pedido de retorno. “Após processo judicial transitado e julgado e sendo a decisão favorável ao requerente, é efetivada a reintegração, conforme determinar a justiça”, disse a corporação.

Além disso, a PM-BA ressaltou que as hipóteses de ingresso na PM “são previstas em Estatuto, através apenas de concurso público, e com atenção a pré-requisitos específicos à carreira policial militar, como por exemplo, o limite de idade ao ingressar na corporação”.

Quais prêmios Aline ganhou no BBB 25?

A ex-sister Aline Patriarca foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 25, mas saiu do confinamento com as mãos abanando. Durante o seu período no reality show, ela conquistou prêmios valiosos para a nova fase de sua vida.

Apesar de ter saído do programa antes da grande final, ela participou de dinâmicas que renderam dinheiro e também conquistas para sua vida. Saiba o que ela ganhou:

No BBB, Aline Patriarca ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil por ter sido líder, conquistou R$ 20 mil em dinheiro e também prêmios como geladeira, smartphone e 5 anos de desodorante. Por fim, a participação dela ainda rendeu mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, que é um número valioso que ela pode usar para se tornar influencer.

