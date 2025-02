BBB 25: Aline Patriarca não é mais policial militar. Entenda

Participante do BBB 25, da Globo, a sister Aline Patriarca foi oficialmente exonerada do cargo de policial militar da Bahia

A sister Aline Patriarca não é mais policial militar. De acordo com o site G1, ela foi exonerada do cargo no dia 18 de janeiro. A informação foi confirmada pela PM nesta quinta-feira, 6.

Porém, esta notícia é algo que não vai surpreender a sister quando ela sair do confinamento do reality show. Isso porque o pedido de exoneração foi feito por ela mesma. Antes de entrar no programa, ela entrou com um pedido para ser desligada do cargo de soldado e a solicitação foi aceita pela PM.

Vale lembrar que Aline entrou no Big Brother junto com Vinicius, que é seu amigo de longa data. Os dois formaram uma dupla no início do jogo. Agora, a dinâmica do programa mudou e é cada um por si, já que o jogo se tornou individual.

Aline fala sobre a relação com Diogo Almeida

Aline conversou com Camilla, Thamiris e Mateus no Quarto Nordeste sobre a discussão entre Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida. A musa fitness, que voltou ao BBB 25 nesta quinta-feira, 6, após ficar no Quarto Secreto, criticou o ator por não defender a policial militar durante o contragolpe do paredão.

Durante o papo, o arquiteto ressaltou que a baiana precisa mudar seu tratamento com o brother. "Eu entendo todas as oportunidades que você deu para ele. E eu entendo que, aqui dentro da casa, teria ficado muito pior a situação para ele. Você tem o lugar emocional de também dar esse suporte para a pessoa: 'desabafa, relaxa'", disse o rapaz, que entrou no reality como dupla de Vitória Strada.

Após ouvir o colega de confinamento, Aline recorda uma frase que ouviu de Edilberto, eliminado no segundo paredão ao lado da filha, Raissa. "Você é uma das pessoas dessa casa que mais tem empatia", disse ela, que em seguida voltou a falar sobre Diogo. "Eu não quero aparentar ser aquela mulher boboca e que está cega por um sentimento. Eu estou olhando para ele com um carinho que eu tenho, de homem e mulher mesmo. Mas também com outro olhar". explicou.

"Ele não tem mais espaço com ninguém. Até os meninos já estão...", acrescentou a sister. Vitória fala sobre o ator ter seu grupo "com os meninos". "Não tem grupo não, esqueça isso", responde Aline. "Eu não precisava me colocar nesse lugar. Eu meio que fico de friend, de best. Aí daqui a pouco já está rolando uma outra parada, que é a troca do olhar. E aí mistura tudo", acrescentou a baiana.

Por fim, Aline falou sobre a relação com Diogo. "Não me sinto mais confortável e não consigo mais ver a possibilidade de ficar com ele aqui. E nem lá fora. Porque lá fora a vida continua. Se aqui dentro ele não conseguiu sustentar uma escolha, imagina lá fora?", concluiu.

Leia também: BBB 25: Vilma admite erro com Aline após conflito: 'Reconhecer é importante'