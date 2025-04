Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha combinam looks em passeio

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha aproveitaram o tempo livre para curtir um passeio romântico no shopping e combinaram os looks na ocasião

Nesta sexta-feira, 4, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha aproveitaram o tempo livre para curtir um passeio romântico.

O casal foi fotografado no shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além disso, os famosos não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos no local. Fátima e Túlio até mesmo fizeram questão de sorrir e acenar.

Fofos, os dois ainda combinaram os looks. Enquanto Túlio estava com camiseta preta e calça jeans, Fátima apostou em um look all black.

Fobia

Na última segunda-feira, 31, Fátima Bernardes surpreendeu seus seguidores ao revelar um momento tenso de sua vida pessoal: uma crise de ansiedade quando estava em um voo. A apresentadora ficou dois anos e meio sem entrar em um avião após desenvolver a fobia. Em seu relato, a comunicadora esclareceu que estava ansiosa para encontrar os filhos de apenas dois anos no momento da crise. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilasexplica a relação entre os dois acontecimentos.

Ao ser questionado se o nascimento dos filhos pode ter influenciado no desenvolvimento da fobia de Fátima Bernardes, o médico atuante em psiquiatria e neurologia clínica não descartou a possibilidade: "Com certeza. O nascimento de filhos, especialmente em mães com forte vínculo afetivo e responsabilidade emocional, pode despertar um senso de hiper-responsabilidade".

"A ideia de estar longe, ou de que algo possa acontecer durante a ausência, ativa o sistema de alerta do cérebro, principalmente a amígdala cerebral, que está envolvida nas respostas de medo. Isso pode transformar um medo leve em uma fobia real, principalmente se houver histórico prévio de ansiedade. Vale lembrar que,e se a mãe for mãe de primeira viagem, isso pode ainda mais potencializar o quadro", acrescenta.

"A antecipação do reencontro pode ter gerado uma descarga emocional intensa, ativando o sistema límbico e desencadeando uma crise de pânico. Muitas vezes, a ansiedade não surge pela ameaça real, mas pela antecipação de uma situação emocionalmente carregada. O corpo entra em 'modo de alerta ligado' como se algo estivesse errado, mesmo sem perigo real", aponta..

Dr. José Fernandes Vilas ainda ressalta que isso é comum, principalmente em pessoas que "acumulam responsabilidades e emoções sem espaço para processá-las, como o que acontece com frequência entre mães, cuidadores e profissionais com alto nível de exigência interna". "Se a pessoa tiver uma personalidade com prevalência do perfeccionismo, pode potencializar ainda mais a possibilidade da crise", conclui.

