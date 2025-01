Ex-BBB Lucas Buda revela como era o confinamento em dia de Big Day: ‘Muito difícil’

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Buda revela bastidores do pré-confinamento e fala sobre o Big Day

A Globo começa a divulgar os participantes do BBB 25 nesta quinta-feira, 9, no especial Big Day. Tadeu Schmidt (50), apresentador do reality show, vai mostrar cômodos da casa com a nova decoração inspirada nos 60 anos da emissora e, em seguida, mostrar as duplas que estão pré-confinadas em um hotel. Lucas Buda (30), do BBB 24, já passou pela experiência.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-rival de Davi Brito (22) no jogo conta detalhes do confinamento que antecede o início do programa e a entrada na casa mais vigiada do Brasil. "Foi muito difícil", reconhece o professor de Educação Física e capoeira.

"O dia do Big Day foi uma ansiedade gigantesca. Eu ficava andando de um lado pro outro no quarto, pensando. Será que já passou? Eu tentava olhar pela janela, ver se tinha alguma movimentação diferente na rua do hotel, uma coisa assim. É realmente um clima de ansiedade. Eu ficava andando de um lado pro outro no quarto o tempo todo. Aí sentava, levantava, sentava, levantava. Isso é o que eu fazia", conta.

O pré-confinamento acontece uma ou duas semanas antes do início do Big Brother Brasil na Globo. A dinâmica serve para preparar os novos moradores para uma realidade sem celular ou qualquer meio de comunicação com o mundo externo.

"O mais difícil no pré-confinamento foi realmente passar um tempo ocioso. Ficar sem telefone, meio que um momento de desintoxicação, assim. Então, tipo, foi muito difícil lidar comigo mesmo, com as minhas expectativas, ficar pensando nas estratégias que eu podia usar dentro do programa. Foi o que eu fiz. E aí, obviamente, ficava ali jogando um jogo que tinha, que era um mini-game, umas revistas de caça-palavra, lendo os livros que eu levei. Era isso que eu fazia no pré-confinamento lá sozinho", revela.

Aos participantes do BBB 25, o conselho de Buda é não se limitar no jogo. "É viver a experiência. Vivam tudo o que puder, pra que vocês depois não se arrependam e não, tipo, fiquem com aquele sentimento de ter deixado passar uma oportunidade muito bacana", conclui o influenciador.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS BUDA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Buda (@lucasbuda)

Leia também:Gabriel Santana resgata passagem pelo BBB e revela mudanças após reality