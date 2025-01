Gabriel Santana resgata passagem pelo BBB e revela mudanças após reality

O ator Gabriel Santana, que participou do BBB 23, falou sobre sua participação no reality show e avaliou as mudanças em sua carreira

Gabriel Santana tem experimentado mudanças significativas em sua vida e carreira desde sua participação no BBB 23, da TV Globo. O ator, que já era conhecido por seus trabalhos na televisão, acredita que sua imagem foi transformada após sua passagem pelo reality show.

"Desde que saí do programa, acho que tanto a classe artística quanto o público têm me visto de uma maneira diferente. Antes eu era visto somente como ator, e hoje acho que sou mais visto como uma figura pública, inclusive para as marcas. Tenho sido visto como comunicador... tenho empreendido em áreas como produção cultural. Minha vida deu um giro de 360 graus, de uma maneira muito positiva. Foi sutil, mas quando percebi, minha vida já tinha mudado bastante", refletiu.

Com o anúncio da 25ª edição do Big Brother Brasil, que estreia na próxima segunda-feira, 13, e terá uma dinâmica inédita com duplas, Gabriel opinou sobre a mudança, baseada em sua experiência no BBB 23, quando iniciou o programa ao lado de Sarah Aline. "Na minha edição, a gente entrou em dupla, grudados fisicamente por três dias, e a primeira votação foi em dupla também. Acho que entendo minimamente a experiência de uma edição inteira nesse formato. Vai ser bem interessante, porque além das dinâmicas de grupo, terão os conflitos internos de cada dupla. Um pode pensar diferente, ter aliados distintos, e isso pode tanto prejudicar quanto beneficiar, dependendo de como o parceiro estiver no jogo", analisou.

O ator também acredita que essas mudanças são fundamentais para manter o interesse do público. "O programa caminha cada vez mais para dinâmicas onde haja um conflito interessante para a audiência, onde as narrativas fiquem cativantes. Se desde o começo fosse igual, ele não seria o sucesso que é até hoje. Acredito que essas novidades, como a dinâmica em duplas, possam trazer histórias intrigantes e ajudar bastante na audiência", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Santana (@gbielsantana)

Polícia 'invade' apartamento do ator Gabriel Santana

O ator e ex-BBB Gabriel Santana chocou os fãs ao contar que foi acordado por policiais armados em seu apartamento há poucos dias. Ele disse que os agentes entraram em seu prédio com um mandado de busca e apreensão em seu apartamento logo cedo e o acordaram.

O artista acordou às 6h e foi surpreendido com batidas na porta. Ao abri-la, ele viu dois policiais com pistolas apontadas para a cabeça dele. O ator levou um susto, mas conversou com os profissionais e descobriu que estavam em busca de um antigo morador do local. Confira o relato!

Leia também:Gabriel Santana revela como é o seu novo apartamento em São Paulo