Ex-BBB, Camilla de Lucas faz revelação surpreendente sobre dupla do BBB 25

Durante o anúncio das duplas do BBB 25, a ex-sister Camilla de Lucas expressou surpresa nas redes sociais ao assistir à chamada das irmãs Camilla e Thamiris. Por meio dos stories do Instagram, a influenciadora, que esteve presente no BBB 21, contou que já conhece as meninas.

"Eu estou aqui comendo e levei um susto que a Camilla e a Thamiris estão no BBB. Gente, elas fizeram a minha trança para entrar na casa! A minha trança durou muito, elas já fizeram minha trança outras vezes também. Gente, não estou acreditando", disse ela, empolgada.

Camilla de Lucas também compartilhou a novidade em seu perfil no X, antigo Twitter. "2021 elas fizeram minha trança para entrar no BBB; 2024 elas entraram no BBB", escreveu.

Conheça Camilla e Thamiris

Irmãs, as cariocas Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34, cresceram sob os cuidados da avó e da mãe, que sempre fizeram questão de manter a união entre elas. Durante a infância e adolescência, elas não se viam como melhores amigas, mas a proteção mútua sempre esteve presente. Com o passar dos anos, a relação amadureceu, e hoje elas compartilham uma parceria sólida e inspiradora. Entre elas, o empoderamento é uma via de mão dupla. Apesar de morarem em casas diferentes, conversam diariamente e estão sempre prontas para defender uma à outra quando necessário. “Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature; eu sei que sou um pouco difícil”, confessou Thamiris, em tom humorado.

Thamiris, a irmã mais nova, é nutricionista e motivo de grande orgulho para a mãe, que sempre se dedicou ao máximo para garantir os estudos das filhas. Solteira, ela se descreve como uma pessoa extrovertida e comunicativa, mas admite ter uma personalidade forte e não aceitar desaforos sem resposta. “Thamiris é a pessoa mais estilosa que eu conheço, se destaca em qualquer lugar que chega. Ela é meu refúgio para tudo”, declarou Camilla.

Já Camilla, trabalha como trancista e é mãe solo de dois meninos, de 9 e 3 anos. Solteira, vive com os filhos e a mãe, que é sua principal rede de apoio. Como irmã mais velha, sempre esteve atenta às dificuldades enfrentadas pela família e, hoje, dedica-se ao máximo para garantir o melhor para os filhos. Determinada e cheia de energia, Camilla se define como uma pessoa alto-astral e animada, sempre pronta para encarar os desafios do dia a dia. “Eu sempre busco lembrá-la de como ela é uma boa mãe, uma mulher muito bonita. E ela sempre faz a mesma coisa comigo”, garantiu a irmã Thamiris, que acrescentou que o deboche é uma marca pessoal de Camilla.

