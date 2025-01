Ex-affair de Gracyanne Barbosa reage ao comentário dela no BBB 25

O ex-A Fazenda Gilsão comentou sobre uma fala da ex-affair Gracyanne Barbosa no BBB 25, da Globo, sobre a intimidade dela

O ex-A Fazenda Gilson de Oliveira, conhecido como Gilsão, surpreendeu ao comentar uma fala de Gracyanne Barbosa no BBB 25, da Globo. Os dois viveram um breve affair quando ela se separou do cantor Belo em 2023.

Em entrevista no programa Arrocha Cristina, no Kwai, Gilsão falou sobre o fato de Gracyanne ter dito no reality show que faz sexo todos os dias quando está fora do reality show. Então, ele concordou com a musa e brincou: “Sim, ela tem o mel”.

Além disso, o rapaz disse que via o ex-marido de Gracyanne na academia quando eles estavam juntos, mas não teve muito contato com o cantor. “Sempre que o via na academia, sentia que ele era mais reservado”, afirmou.

Gracyanne reclama de brother

Em uma conversa com seus aliadas no BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao alfinetar as atitudes de Diego Hypolito no reality show. Ela contou que já conhecia o ginasta fora do confinamento e que são amigos, mas que não concorda com as atitudes dele na casa.

"Conheço ele de fora, sou amiga dele, amo o Diego, mas a postura dele aqui não tá maneira. Porque ele tá o tempo inteiro se queixando coisas que ele passou, repetindo. Já passou, está em outro lugar. Não precisa ficar o tempo inteiro nessa história. É uma história linda, todo mundo sabe, ok. E quem realmente está mais nessa situação não fica se queixando o tempo todo", afirmou ela.

Então, ela desabafou: "É meu amigo, mas não consigo, não tenho argumento para defender". Então, Vitória Strada entrou no assunto e disse que sente as conversas pesadas quando fala com Diego. "Toda vez que a gente vai conversar, é sempre os mesmos tópicos, o Diego: Ou Olimpíada, ou ele passou fome ou ele ansioso. Não tem um assunto leve", afirmou.

Com isso, Gracyanne concordou e disse que já existe um 'ranço' contra Diego. "Por isso que todo mundo tá com um 'rancinho'. Aqui a gente passa um monte de coisa, mas tem assunto leve também. Eu tentei falar com ele na academia, mas não tive abertura", disse.

Leia também:BBB 25: Saiba quem está na Mira dos Líderes Diogo e Vilma