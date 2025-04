Lucy Ramos faz desabafo sobre desafios na amamentação: 'Confesso'

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para compartilhar um desabafo sobre amamentação de sua filha, Kyara

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para compartilhar um desabafo sobre amamentação de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. Em uma publicação, ela falou sobre os desafios do início do processo.

"Lindezas, confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação. Está sendo um momento lindo e de conexão com a nossa pequena, mas também muito desafiador. É dor no peito, bico rachado, cansaço, dúvidas, madrugadas em claro… é resistência por amor. Um corpo que se doa por inteiro e que em alguns dias desaba", iniciou ela.

"O amamentar nem sempre vem com leveza, as vezes ele vem com lágrimas e aquela vontade de desistir. Mas a gente segue aprendendo juntas, se adaptando, fazendo companhia uma a outra e construindo gota a gota essa relação que é só nossa", complementou.

Lucy Ramos mostra o rosto da filha

Recentemente, Lucy Ramos mostrou pela primeira vez o rosto de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. O nascimento da menina foi anunciado no dia 4 de abril. Na publicação, ela compartilhou um álbum de fotos da herdeira e opinou sobre com quem ela se parece mais.

"Oi, pexoal, prazer… Kyara por completo! Alguns dizem que pareço com a minha mãe, outros dizem que sou a cara do meu pai e tem quem diga que sou a mistura dos dois. Meus pais acham que muita coisa ainda vai mudar e que só no futuro teremos mais noção disso. A única coisa que minha mãe tem certeza é que o meu nariz é igualzinho ao dela", escreveu ela na legenda da publicação. Veja as fotos!

