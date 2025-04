Psiquiatra faz alerta sobre relato de Jojo Todynho: 'Constante e duradoura'

Após relato sincero, Jojo Todynho levanta alerta sobre saúde mental e psiquiatra analisa situação; entenda

Jojo Todynho revelou preocupação com a própria saúde mental. A influenciadora contou estar se sentindo mais triste que o normal e demonstrou medo de estar enfrentando um quadro de depressão. O relato levantou um questionamento importante: como saber se estamos apenas tristes ou vivendo um quadro depressivo?

Em entrevista à CARAS Brasil, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani comentou a preocupação de Jojo e fez um alerta sobre os sinais que diferenciam a tristeza comum de um quadro clínico de depressão. Segundo ela, o medo da cantora faz sentido, e procurar ajuda nesse momento é fundamental.

A especialista explicou: "É muito natural que as pessoas confundam tristeza com depressão. Os sintomas psiquiátricos são dimensionais, então eles flutuam muitas vezes. Posso me sentir hoje triste, mas sem necessariamente estar com depressão. É diferente de um diagnóstico categorial onde, se eu tenho COVID, ou estou com COVID, ou não estou. Não existe 'hoje eu estou mais ou menos com COVID'. E aí, na psiquiatria, muitas vezes nos confundimos porque pensamos: 'eu só estou triste ou é uma depressão?'"

Como identificar os sintomas da depressão?

Segundo a psiquiatra, a depressão é uma síndrome, ou seja, envolve um conjunto de sintomas e não apenas a tristeza isolada. Ela detalhou as diferenças com clareza:

"A tristeza normal geralmente tem uma causa específica. Por exemplo, eu briguei com o meu namorado, o meu cachorro morreu. Já a depressão, muitas vezes, vem sem causa evidente... A tristeza normal varia ao longo do dia... A depressão é mais constante e duradoura", explica.

Ela também destacou que a depressão compromete a vida cotidiana, provoca perda de prazer (anedonia), alterações no sono, apetite, memória, energia e até pensamentos negativos persistentes.

"Não preciso ter todos esses sintomas para fechar um diagnóstico de depressão, mas preciso de pelo menos cinco deles para entender e dizer: 'preciso buscar uma ajuda médica'."

Mudanças físicas também afetam a mente?

O caso de Jojo Todynho, que passou recentemente por grandes transformações físicas, também pode ter ligação com essa instabilidade emocional.

"Mudanças físicas importantes não afetam só nosso corpo, afetam a nossa autoimagem corporal, as relações com as pessoas, a nossa identidade pessoal, as nossas expectativas, que nem sempre são realistas... Podemos tanto desencadear novos transtornos como agravar algum já existente", avalia a psiquiatra.

O que fazer quando observa alterações de humor?

Jojo contou que já faz terapia e está aguardando sua terapeuta voltar de viagem para entender melhor seus sentimentos. Para a psiquiatra, a postura da influencer é exemplar: "Isso é muito legal ela trazer, porque justamente antes de um diagnóstico de depressão... o ideal é que já busquemos um atendimento psicoterapêutico... E caso isso evolua, pedimos então uma intervenção."

A médica ainda reforçou que hábitos saudáveis são aliados poderosos para manter a saúde mental: "Hábitos saudáveis de vida como prática de atividade física regular, alimentação saudável, momentos de lazer, suporte social, boas horas de sono, tudo isso influência positivamente."

