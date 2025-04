MC Guimê desabafa sobre vícios: ‘Já tive problemas’

MC Guimê lista os vídeos que já teve em sua vida ao revelar mudança em sua vida: ‘De um tempo para cá'

O cantor MC Guimê compartilhou uma reflexão nas redes sociais para falar sobre a nova fase de sua vida. O ex-BBB comentou sobre os vícios que já teve em sua vida e revelou que se tornou religioso.

No texto, ele listou as substâncias que já usou e falou sobre o seu encontro com textos bíblicos. "Já tive problemas com drogas (químicas), excesso de bebida alcoólica, vícios, crises... De um tempo para cá, venho me aproximando mais de Deus. Percebi que sem a presença dele em meu viver, eu não sou nada, não posso nada, não consigo nada", disse ele.

E completou: "Sim, eu canto funk (desde que a maioria de vocês aqui me conhecem) e, por enquanto, continuarei. Fumo, tenho tatuagem, sou pecador e falho, assim como você que está lendo deve ser também. Porém, não vou usar isso como desculpa para me afastar ou falar menos de Deus. Pelo contrário, buscarei mais. Se eu for esperar para ser perfeito para exaltar o nome de Jesus Cristo como meu Senhor salvador, acredito que nunca faria".

MC Guimê ganha declaração da namorada em data especial: 'Grande presente'

No dia do seu aniversário, MC Guimê ganhou uma declaração bastante especial da namorada, Fernanda Stroschein. Através das redes sociais, a empresária publicou diversos momentos marcantes do casal e parabenizou o companheiro pelo aniversário. Ela ainda celebrou a data comemorativa em dose dupla, uma vez que os dois completam um ano de namoro ainda este mês.

"Hoje é um dia mais que especial, seu aniversário e o mês que completamos um ano do início de nós… É um prazer enorme compartilhar essa jornada chamada 'vida', com você!", iniciou. Veja o texto completo!

