BBB 25: Sem Diogo Almeida, Vilma confessa: 'Só o que eu preciso'

Na manhã desta quarta-feira, 26, no BBB 25, da Globo, Vilma conversou com Renata sobre a saída de Diogo Almeida do confinamento

A eliminação de Diogo Almeida no sexto paredão do BBB 25 segue dando o que falar entre os brothers na manhã desta quarta-feira, 26. Sozinha no jardim, a mãe dele, Vilma, foi surpreendida com a chegada de Renata, que questiona como a estudante de nutrição está se sentindo. Além da saída do filho, ela também foi vetada da próxima Prova do Líder por Vinícius.

" Tranquila, mesmo. Tem que seguir, cara. Mas conto com vocês. Vocês me dando apoio, gente, é só o que eu preciso. Só não posso ficar sozinha" , disse ela para a bailarina. "Não, aqui ninguém está sozinho. Se precisar de alguma coisa, pode chamar", devolveu Renata.

Vilma agradeceu e lembrou que alguns participantes passaram a noite no Quarto Fantástico com ela, incluindo o Líder João Pedro,que acabou sendo punido e perdeu 50 estalecas.

Diogo Almeida confessa sobre edredom com Aline em quarto com a mãe

Fora do BBB 25, Diogo tomou café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você e relembrou as trocas de carinho com Aline, mesmo com sua mãe no mesmo quarto. "A gente tinha o maior cuidado. A gente só trocava carinho. Só carinho mesmo. Com muito cuidado, muito respeito, pra não expor a Aline, me expor. A minha mãe ali, realmente não é a situação mais confortável, mas era o que a gente tinha", disse o artista.

Ele também falou sobre a decisão deles de se envolverem no confinamento. "A gente pensou muito antes de ficar, conversou se iria atrapalhar nosso jogo... Em determinado momento a gente decidiu ficar. Eu escolhi estar com ela no BBB. É mais complexo do que aqui fora... Todo detalhe é visto por muitas pessoas. Qualquer coisa pode tomar uma proporção maior. Mas eu me joguei, como tudo que eu propus dentro do programa", confessou.

