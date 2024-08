Mãe de Davi se pronuncia após sugerir que a Globo manipulou o BBB 24

Procurada pela CARAS Brasil, Elisangela Brito se defendeu das críticas após fala sobre Davi no BBB 24 viralizar e render comentários

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, falou pela primeira vez sobre após sugerir que a Globo teria manipulado os dados da temporada para deixar seu filho ganhar o programa. Procurada pela CARAS Brasil, a baiana afirmou que foi mal interpretada pelos internautas.

O caso envolvendo Elisangela surgiu logo após ela participar de uma live no antigo Twitter e ter comentado sobre a atual situação de Davi, que constantemente é alvo de críticas e ataques. Segundo ela, a Globo deveria ajudar mais o filho após o reality.

“Mandaram ele recuar. Todo mundo viu que tiraram ele dali. Por que não deixou ele apertar o botão? A vida dele ia seguir, ele iria seguir, agora deixar o menino ganhar o programa, um dinheiro, para viver em tribulação”, desabafou a matriarca.

Questionada pela CARAS Brasil sobre sua fala, Elisangela se defendeu e disse que as pessoas mudaram o contexto de sua fala. "Tem jornalistas que, infelizmente, distorcem as falas. Nunca, jamais, duvidei da idoneidade do programa", afirma ela, que desde o fim do BBB 24 aproveitou a visibilidade do programa e atuado como influenciadora digital.

O depoimento da mãe de Davi é referente ao momento em que o ex-BBB estava prestes a desistir do programa e foi impedido por Boninho, que durante a madrugada decidiu ir até a TV Globo para evitar que o protagonista da edição deixasse a atração, que estava tendo picos de audiência.

DAVI FALA SOBRE MEDIDA PROTETIVA DE TAMIRES ASSIS

Davi Brito, o campeão do BBB 24, usou as redes sociais neste sábado, 3, para se pronunciar sobre as acusações feita por Tamires Assis, com quem viveu um affair após o reality show da TV Globo. A modelo fez uma denúncia contra o baiano alegando que ele a ameaçou com uma arma de fogo.

A Musa do Boi Garantido conseguiu uma medida protetiva contra o ex-BBB após afirmar que ele mostrou a arma durante uma videochamada. Ao G1, Tamires contou que o processo está em segredo de justiça e as provas estão nos autos.

Com a repercussão, Davi gravou um vídeo nos Stories do Instagram para questionar a denúncia da ex-affair. "Bora botar a cabeça para funcionar. Como que eu, Davi, ameaço uma pessoa com uma arma e logo em seguida, no outro dia, a pessoa vem me ver? Você entende a logística? Não existe isso", disse ele.

Depois, o baiano ainda debochou. "Por favor, bora parar porque tá feio. É só parar e botar a cabeça para pensar. Tá bom? Bom fim de semana para todos", completou.