Com quem os famosos entrariam em dupla no BBB? Confira lista e descubra!

Procurados pela CARAS Brasil, famosos como Antonio Fagundes, Marcos Mion, Gretchen e Gustavo Mioto revelaram quem levariam como dupla para o BBB

A dinâmica inédita de duplas do BBB 25 (Globo) deu o que falar entre os fãs do reality e também entre as celebridades —que têm uma resposta na ponta da língua sobre quem seriam seus parceiros no confinamento. Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu um verdadeiro time de famosos e descobriu quem eles levariam para a casa mais vigiada do Brasil. Confira a lista e descubra a seguir!

No ar com o Caldeirão do Mion, e nos cinemas com MMA - Meu Melhor Amigo, o apresentador Marcos Mion(45) não pensou duas vezes: levaria o amigo Lúcio Mauro Filho(50) para o BBB caso fosse convidado . "Ele é meu irmão, temos uma conexão de alma", começa, em entrevista à CARAS Brasil.

"Você tem que ter alguém que te traga paz e sanidade para encarar essa jornada maluca que é o BBB. O Lucinho é o cara mais amável e mais amado que eu já conheci na minha vida. Não tem uma única pessoa que não seja apaixonada por ele."

Outro famoso que também não demorou para escolher foi o ator Antonio Fagundes(75). Veterano das telinhas e dos palcos do teatro, ele não hesitou em afirmar que sua escolha seria a esposa. "Iria com a Alexandra Martins, claro. Quem mais?", disse.

A cantora Gretchen(65) também levaria o amado, Esdras de Souza. "O público ia amar, porque o que a gente mostra nas redes sociais é só um pedacinho da nossa relação. Ele é super engraçado, carinhoso, espontâneo e tem aquela energia que não tem como não se apaixonar. Somos super parceiros um do outro e tenho certeza de que viver uma experiência em um reality seria incrível para a gente."

Em recente entrevista à Revista CARAS, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt (50), também se mostrou um apaixonado, e revelou que levaria a esposa, Ana Cristina. "Ela é uma participante perfeita para o Big Brother, porque ela é simpática, carismática e sincera. Uma pessoa que vejo ganhando o programa."

Gustavo Mioto(27) entra para o time de quem levaria familiares. Ele revelou que escolheria sua mãe, Jussara Mioto, com a promessa de muita diversão. "Nós pensamos muito parecido, e ela consegue ser política quando precisa. Ela consegue jogar em determinados momentos também, e ela tem a ironia. Seria um personagem forte dentro da casa, seria interessante isso acontecendo."

Já a apresentadora Sonia Abrão (61) revelou que escolheria o irmão, Elias Abrão, para ajudar a colocá-la de volta ao equilíbrio. Os dois trabalham juntos no programa A Tarde é Sua (RedeTV!) e levam a parceria para além da profissão. "Ele sabe puxar meu 'freio de mão', já que sou muito passional."

"Não me deixaria largar o jogo e apertar o botão para sair, num dos meus impulsos. Como diretor do nosso programa, sabe me enquadrar direitinho no trabalho e na vida. Tem o pulso forte que eu preciso. E confio cegamente! Faríamos uma bela dupla", completa ela.

A atriz Fefe Schneider(22) contou que também escolheria uma pessoa do meio de trabalho. "Eu levaria o Ton Prado, que fez o filme Mamonas Assassinas comigo. Acho que, nos momentos de brigas, ele seria a parte calma e eu seria a que parte para cima. Com certeza seria um bom equilíbrio. Ele também é muito engraçado e sociável, então faríamos alianças interessantes pro nosso jogo."

E SE OS EX-BBBS TIVESSEM UMA SEGUNDA CHANCE?

A CARAS Brasil também conversou com ex-participantes do reality sobre quem gostariam de levar caso tivessem uma outra oportunidade de entrar na casa mais famosa do Brasil. Surgiram nomes desde amigos de infância até outros ex-BBBs. Confira a seguir!

Participante do BBB 23, Fred Nicácio(37) entrou na casa em dupla. Porém, diferente da 25ª edição, quem escolheu sua parceira, a maquiadora Marília Miranda(35), foram os fãs do programa. Agora, ele afirmou que levaria alguém que conhece há no mínimo 15 anos.

"Eu chamaria provavelmente uma amiga. Alguém [que me viu] pré, durante e depois da medicina, eu solteiro, eu casado... É muito melhor estar com a pessoa que já viveu isso com você, porque vai te compor, e lá na hora da pressão, quando não tem para onde correr, a gente acessa muitas dessas fases da nossa vida. Alguém que sabe como eu reajo em muitos momentos seria a pessoa ideal."

O ator Gabriel Santana(25), que também esteve na 23ª temporada do programa, afirma que levaria seu melhor amigo, o ator João Miranda. "Levaria alguém jovem, da minha idade e que eu tivesse uma conexão. A primeira pessoa que vem à minha cabeça é o meu melhor amigo! Ele também é ator, seria bom para a carreira dele, assim como foi para a minha. A gente se divertiria, seria um grande parceiro."

Por fim, Marcus Vinícius(31), que participou do BBB 24, também afirmou que levaria seu melhor amigo. Porém, se precisasse escolher alguém da sua edição, ele disse que chamaria Leidy Elin(27), Isabelle Nogueira(32) ou Beatriz Reis(24). "Dupla você depende do outro, se fizer uma merda, você paga o pato [risos]."

