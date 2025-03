BBB 25: Eva e Renata opinam sobre sister: 'Acham ela que ela é forte lá fora'

Eva e Renata acreditam que uma sister que está confortável no BBB 25, pois ninguém tem coragem de 'bater de frente' com ela

Na tarde desta quinta-feira, 6, na área externa da casa do BBB 25, Eva e Renata conversaram sobre jogo e comentaram sobre alguns participantes estarem confortáveis no reality show.

Para as sisters, algumas pessoas não votam e nem entram em conflito Gracyanne Barbosa por achar que ela tem uma forte torcida. "A Gra é outra que eu vejo bem...", começou Eva. "Confortável", completa Renata.

"Pessoas evitam ir nela, porque acham ela que ela é forte lá fora, o que ela deve ser... deve ter milhões de pessoas torcendo muito por ela aqui dentro, eu super concordo com isso, mas, eu sinto que tem gente tem medo de bater de frente com ela. Mas eu não tenho", acrescentou a fisioterapeuta.

"Hoje ela seria uma forte indicação pra mim", disparou Renata. "Ainda mais porque vota e não tem um porquê. É uma pessoa que eu não vejo o jogo acontecer, mas no domingo soma um voto importante... O jogo vai seguindo, a vida é bela na semana, mas domingo me vota, tu entende? Hoje pra mim ela seria super um alvo", acrescentou a bailarina. "Ela e a Dani, super pra mim", afirmou Eva.

Nesta última quarta-feira, a nutricionista chegou a falar sobre a possibilidade de mandar Daniele Hypolito para o paredão caso fosse a líder. A sister ressaltou que indicar a ginasta seria um jeito de sair do óbvio, já que a maioria acredita que sua escolha seria Thamiris.

"O óbvio pra todo mundo seria eu indicar a Thamiris, né? Mas eu sairia do óbvio, sabia? Só aqui entre a gente", disse Eva para Renata e Vilma. "A não ser que aconteça algo muito relevante pra mim, eu indicaria a Dani. Porque eu vejo que ela se dá bem com todo mundo. Eu quero testar, vamos ver. Ela nunca vai pro Paredão?", comentou.

Renata fala de sister após descobrir fofoca

Na tarde desta quinta-feira, 6, Renata conversou com Maike na cozinha da Xepa sobre uma sister do BBB 25. O papo aconteceu após eles observarem os emojis que receberam no Queridômetro. A bailarina contou ao brother que estava prestando atenção no comportamento de Aline após RoBBB Fifi expor uma fofoca que a policial militar fez sobre ela.

"A Aline, achei ela muito de boa. Ontem e hoje. Na outra vez que ela me deu 'coração partido', ela estava estranha. E dessa vez, não", avaliou sister. "Você gosta dela, né?", perguntou o rapaz. Renata, então, revelou ao colega de confinamento sobre como se sente em relação à baiana. Confira a conversa completa!

