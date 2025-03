A Miss Mato Grosso Calita Franciele é supreendida com presentes do noivo, o cantor Amado Batista, após viver "dia difícil"

A Miss Universe Mato GrossoCalita Franciele, de 23 anos, ganhou presentes do noivo, o cantor Amado Batista, de 74, nesta quinta-feira, 6, após viver um "dia difícil" . A modelo, que irá oficializar a união com o artista no dia 15 de março, compartilhou o momento por meio dos stories de seu perfil no Instagram.

"Naquela correria de um dia difícil e de repente você recebe um buquê desses", escreveu.

Nas imagens, Calita aparece com um buquê de rosas vermelhas. Logo depois, ela posou sorridente e exibiu ainda uma sacola com um presente misterioso enviado pelo cantor.

Calita Franciele recebe buquê de flores do noivo Amado Batista - Foto: Reprodução/Instagram

Calita Franciele mostra presentes que ganhou do noivo, Amado Batista, nesta quinta-feira, 6 pic.twitter.com/IAF9Ju2PqN — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 6 2025

Noiva de Amado Batista se irrita com críticas sobre seu relacionamento

Recentemente Calita Franciele, decidiu comentar, pela primeira vez, sobre as críticas negativas que o casal tem recebido sobre a diferença de idade entre os dois, já que a modelo é 51 anos mais nova que ele.

Na ocasião, a modelo disse que não é fácil ouvir tantos comentários negativos, mas que não é covarde e medrosa para "abrir mão de alguém por medo de julgamento".

“Individualidade! Já diz Luan Santana: ‘amar não é pecado’. Celebremos a singularidade mas dancemos ao ritmo da vida com confiança e liberdade […] Um namoro não é símbolo de agressão para que haja tanto preconceito, inveja ou chamem como preferirem até porque isso não é sobre mim e nem tampouco sobre o Amado. É do interior de cada um”, disse. Confira!

